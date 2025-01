¿Viajarás en avión durante 2025? ¡Ten en cuenta estos consejos!

Todavía estamos en el primer mes del año, pero para muchos ya es momento de planificar sus viajes de los próximos doce meses. Autobuses, trenes, aviones, barcos... Las posibilidades de viaje que ofertan las compañías son infinitas, con precios muy dispares y horarios que todavía hacen más difícil tomar una decisión. Entre los diferentes medios de transporte, España siempre se ha colocado a la vanguardia del uso de las aeronaves, con unas tasas que suelen superar el 10% cada ejercicio, rozando incluso la veintena de puntos en los años de máximo esplendor de los viajes por el cielo.

Este amplio uso de aviones forma la tormenta perfecta para que las aerolíneas incumplan lo pactado, ya sea por fallos técnicos provocados por una mala planificación o por decisiones cuestionables a los ojos de los viajeros. Para evitar esta problemática, 'AirHelp' ha difundido una serie de consejos para no ser uno de los afectados por el empeoramiento de los registros de puntualidad. El primer paso es tener claro que la temporada alta provoca una mayor congestión aeroportuaria, por lo que evitar meses como julio -33% de cancelaciones o retrasos- es primordial para tener un viaje tranquilo.

Los aviones también tienen 'resaca'

De igual manera, no todos los días de la semana son iguales, en parte por la variable carga de trabajo que tienen los trabajadores del sector. Al contrario de lo que pudiera parecer, el elevado número de vuelos que se producen durante el fin de semana no solo afecta a los sábados y los domingos, sino que la 'resaca' trae más de un quebradero de cabeza también los lunes. De igual manera, será siempre más probable tener alguna incidencia en horario vespertino, por el efecto 'bola de nieve' que se creará con las incidencias de la primera parte de la jornada. Por último, y no por ello menos importante, la reputación de la aerolínea y la ausencia de escalas serán nuestras mayores aliadas.