Ikea recupera la estantería para el baño que arrasa por menos de 6 euros

En el amplio y variado catálogo de Ikea encontrarás todos los productos que necesitas para tu día a día. La ducha es una zona de la casa donde el espacio puede ser escaso. Con los productos de ducha amontonados en el plato, no es fácil sentirse cómodo en el cuarto de baño. Afortunadamente, Ikea tiene el artículo perfecto para tu comodidad.

Baño del piso. / Tucasa.com

La firma sueca ha lanzado el estante con ventosa Öbonäs en color gris verdoso. Se trata de un producto que se fija mediante una ventosa, por lo que no es necesario hacer agujeros en la ducha. Es una forma práctica de guardar jabón, champú o cualquier otro producto esencial en la ducha o cerca del lavabo, dice Ikea. Los agujeros de la parte inferior del recipiente permiten que circule el aire y evitan que se acumule el agua. También puedes colocar esta estantería en tu cocina. Así, podrá ganar espacio en su encimera. Y todo ello manteniendo los utensilios al alcance de la mano.

La limpieza es fácil

Todo lo que tiene que hacer es separar el recipiente de la ventosa para facilitar la limpieza. Además, no es necesario volver a instalar todo el producto cada vez que se limpie. Ikea ha dado más detalles sobre su producto. La marca sueca ha revelado que la estantería "tiene ventosas que se adhieren a superficies lisas como cristal, espejos y azulejos". Se puede utilizar en todas las zonas húmedas: cocinas, baños, lavaderos, etc. Sin embargo, "sólo se adhiere a superficies lisas como cristal, espejos o azulejos". No utilices productos de limpieza abrasivos. Y no pongas productos afilados en la superficie, ya que podrían rayarla.

Hasta 1 kilo de peso

Con una anchura de 28 centímetros, una altura de 12 centímetros y una profundidad de 10 centímetros, este producto de Ikea soporta una carga de hasta 1 kilo. Maja Ganszyniec, diseñador de este producto de Ikea, que sólo cuesta 5,99 euros, apunta: "Todos necesitamos mantener ordenados los objetos pequeños de la cocina, pero por diversas razones no queremos hacer agujeros en las paredes".