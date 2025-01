¿Es saludable ducharse con agua fría durante el invierno? Esto dicen los últimos estudios

Después de vivir prácticamente una semana bajo una intensa ola de frío, los próximos días se presentan llenos de lluvias para toda España y también para la provincia de Zamora. Unas inclemencias que, pese a ser cada vez menos habitual por el cambio climático, son propias del invierno y no pillan por sorpresa a (casi) nadie. Sea como fuera, uno de los hábitos que no se pierden (o no se deberían perder) sea cual sea la estación del año es la de pasar por la ducha, al menos, una vez al día. En verano, este 'trámite' se pasa mejor con agua templada o fría, pero... ¿Cuánto de saludable es hacer lo mismo en invierno?

Toda duda de la vida diaria tiene su respuesta en la ciencia y en este caso nos podemos remontar a un estudio realizado en 2016 por la revista científica 'Plos One'. Esta publicación norteamericana, propiedad de la 'Public Library of Science' de San Francisco hizo un experimento para conocer los beneficios o los perjuicios de pasar bajo el agua casi congelada en nuestros cuartos de baño. Pese a que sus resultados podrían no considerarse concluyentes, las ausencias laborales por resfriados o dolencias similares se redujeron un 29% entre los miembros del grupo 'helado' en comparación con la muestra de personas que siguieron duchándose con 'normalidad'.

Nuevo método para adelgazar

Además de hacer de nuestros inviernos una época menos mocosa, son múltiples los beneficios contrastados del uso de agua fría en la ducha. Porque sí, también sirven para perder esos kilos de más que hemos cogido entre polvorones y corderos navideños. Gracias a la activación de la grasa marrón para genera calor corporal, nuestro sistema quemará algunas calorías bajo la ducha... Aunque no las suficientes como para justificar no hacer nada en todo el día. El agua fría también contraerá los poros de nuestra piel, mejorará el flujo sanguíneo o reducirá el estrés gracias a la producción de noradrenalina. Así que, si a partir de ahora te duchas con agua fría incluso en invierno, no estás loco, solamente sigues otro estilo.