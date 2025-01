Fíjate bien en tu cepillo de dientes: unas cerdas más largas que otras, ¿por qué?

Algunos cepillos de dientes tienen en la parte superior cerdas algo más largas. Puede que ni te hayas fijado en el tuyo y, si lo has visto, pienses que su función es la de llegar a los rincones donde no llegan las más cortas: muelas y zonas más profundas de la boca. ¡Pueeeeeeeeeees no! La realidad es otra: es una forma de medir la pasta de dientes que se debe utilizar. Bastará con rellenar de dentífrico esa pequeña superficie con el límite hasta donde empiezan a crecer las cerdas sin llegar hasta la base completa. Además de ser la medida idónea para lavarte sin pecar de exceso de producto, ahorraremos.

Una mujer se cepilla los dientes. / SHUTTERSTOCK

Lo ideal es que todo el mundo se lavase los dientes después de cada comida, pero es casi imposible por el ritmo de vida que llevamos. Entonces, los expertos recomiendan hacerlo tras las tres comidas principales, durante al menos dos minutos, y con una pasta fluorada a poder ser. Pero esto no es suficiente.

En una entrevista con Infosalus, el doctor Juan Carlos Llodra Calvo, que es médico estomatólogo, y director ejecutivo del Consejo General de Dentistas, defiende que lo fundamental para lavarse bien los dientes es lavarse todas las superficies de los dientes, por fuera, y por dentro, y hacerlo de manera sistemática.

Una niña en el dentista. / Gettyimages

Si tu hijo ya ha cumplido los seis años, es más que probable que ya le falte algún diente e incluso que ya tenga algún hueco al aire. Hay niños que incluso a los cinco años pierden su primera pieza. La regla de oro para la aparición de la dentadura definitiva es la siguiente: se caen en el mismo orden en que aparecen empezando por los incisivos centrales inferiores, para seguir por el resto de incisivos.