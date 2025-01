Cinco plantas fáciles que casi nunca mueren indicadas para principiantes

Si te encantan las plantas, pero no tienes buena mano con ellas, no desesperes. La solución está en elegir aquellas plantas más resistentes y no algunas que requieran cuidados más especiales o sean más exóticas. Estas son algunas de las plantas clasficadas como fáciles o resistentes que sobrevivirán a tus cuidados.

Lengua de suegra

Necesita luz, pero nunca debe ser directa. La Sansevieria, también conocida como Lengua de Suegra, es famosa por su resistencia y su capacidad para filtrar toxinas como el formaldehído. Esta planta es ideal para los baños debido a su tolerancia a la humedad alta y la luz escasa. Además, sus propiedades de absorción de humedad la convierten en una opción práctica y estética.

Cuna de moisés

Esta planta de interior debe recibir buena iluminación (evitar la luz solar directa). Riega de dos a tres veces por semana. Además, puedes conocer plantas que alejan a las hormigas, arañas, moscas y otros insectos de tu casa.

Cactus

Es de exterior o en algún lugar que le dé luz directa. Regar cada diez días, o cada vez que veas seca la tierra.

Cactus. / Archivo

Palo de Brasil o Palo de agua

Es de interior y necesita mucha luz, pero nunca la del sol. Riega dos veces por semana.

Monstera

Su riego es moderado, por lo que conviene hacerlo semanalmente. Es una planta de luz pero puede vivir en lugares con poca iluminación.