Cómo cuidar la flor de Pascua para que sobreviva a las fiestas

La planta de Navidad o Flor de Pascua es un clásico en estas fechas. Pese a que lo entendemos como un elemento decorativo, con su color rojo y verde navideño, es un ser vivo y como tal necesita sus cuidados. Es habitual que esta planta muera en muchos hogares en enero. Sin embargo, pueden llegar a ser muy duraderas si se cuidan de forma adecuada.

La Poinsettia, nombre científico de la planta de Navidad, se vende hoy en día en casi cualquier supermercado, además de en floristerías y en algunas tiendas de barrio. Es fácil hacerse con una, pero difícil conseguir que sobreviva a las fiestas. Para que dure hay que tener en cuenta una serie de factores.

A la hora de comrparla, es importante fijarse en que no tenganinguna hoja dañada o algún tallo roto. Además, debe tener las florecillas en buen estado. Una vez elegida una planta sana, llegan los cuidados en casa.

¿Cuánto hay que regar la planta de Navidad?

La pregunta del millón es cuántas veces hay que regar la planta de Navidad para que no tenga ni exceso ni defecto de agua. Lo ideal es hacerlo una vez a la semana. Lo mejor es regarla con agua de la lluvia, pero si no se puede el agua del grifo es óptima, pero con un matiz. Lo más conveniente es dejar reposar el agua del grido durante 24 horas para que pierda el cloro y eso no perjudique las raíces de la planta.

Consejos para cuidar tu flor de Pascua. / GettyImages

¿Cuánta luz necesita la planta de Navidad?

Como todas las plantas, necesitan luz y aire fresco. La temperatura más adecuada son 21 grados en el día y 16 por la noche.

El color rojo de la planta de Navidad depende de la luz que le llegue. Cuanto menos luz, el rojo es más intenso. Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre deberás tenerla 12 horas al día en completa oscuridad. Si no basta con las horas de oscuridad nocturnas, puedes cubrirla con una bolsa negra. Esto hace que para diciembre la planta esté roja completamente.

Si las flores se ponen amarillas es una señal de alarma. A la planta le falta luz o agua. Otro motivo es que esté en una zona de la casa con demasiadas corrientes o que esté expuesta a temperaturas muy elevadas.