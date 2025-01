Adiós a los armarios y los zapateros: el trucazo para ordenar los zapatos en las casas pequeñas

Conseguir organizar una casa pequeña y no acumular las cosas en medio no siempre es tarea fácil, sobre todo si eres de lo que tiene los armarios hasta arriba de ropa y zapatos. La falta de espacio puede provocar que tu hogar se convierta en un auténtico caos con todo por el medio.

Utilizar soluciones verticales y multifuncionales puede ser un buen truco para aquellos que no tiene mucho espacio para el almacenaje. Por ejemplo, en lugar de invertir en muebles de zapatero, considera usar estantes modulares que se puedan adaptar a diferentes necesidades, o incluso aprovechar el espacio debajo de la cama con cajas.

Si no encuentras nada que se adapte a las dimensiones de tu hogar, quizá es porque no has indagado en TikTok. Esta red social tiene soluciones para todo e incluso para aquellos que tiene casas pequeñas y poco espacio para guardar cosas.

Un botellero vertical, el truco

Una usuaria ha dado con la clave para guardar los zapatos sin necesidad de ocupar espacio con zapateros o armarios. Lo único que tendrás que hacer será coger un botellero vertical y transformarlo en un decorativo espacio para guardar tus zapatos.

Al colocar un zapato de cada par en los huecos diseñados para las botellas se consigue un almacenamiento eficiente y con estilo para pequeños apartamentos.