El sencillo truco casero para que tu basura nunca más vuelva a oler mal

Seguro que no es la primera que abres el cubo de basura para depositar los restos de alguna comida y un desagradable olor invade tu cocina. Si esto ocurre por tu cubo está lleno, no hace falta que te diga que lo que debes hacer es ir a tirarla, pero por si te ocurre cuando la has cambiado hace poco, te traemos un truco infalible para que cocina siempre huela bien.

Lo primero que debes saber es que vas a necesitar dos bolsas de basura. Con el truco de la doble bolsa, además de evitar el mal olor, evitarás que algunos restos o líquidos se escapen para fuera ensuciando tu cubo de basura.

Discos desmaquillantes, papel o algodón

Coloca la primera bolsa en el cubo y deposita unas cuantas cucharadas de bicarbonato. Después coge un par de discos desmaquillantes de tu baño e imprégnalos con algún tipo de aceite esencial con un olor que te guste.

Coloca encima la bolsa de basura sobre la que verteremos los restos y desperdicios. Así tendremos un cubo de la basura que olerá lo mejor posible.