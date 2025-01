Así puedes cuidar la piel de la cara de forma natural: los productos recomendados para tu rutina

Con la Navidad, muchos ya están pensando en los looks más festivos con los que dejar con la boca abierta a familiares y amigos, por ello aquí tienes las claves de un rostro luminoso, radiante y sobre todo saludable. Aunque no lo creas no necesitas ni muchos productos ni gastarte mucho dinero, pero sí es importante que elijas cosmética natural, ¿quieres saber por qué? La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo y a través de ella absorbemos todos los productos que le aplicamos, pasando después al torrente sanguíneo. Si cuidas lo que comes, deberías hacer lo mismo con lo que te aplicas en la piel y el problema hoy en día es que la cosmética y productos de higiene tradicionales que encontramos en el mercado están cargados de tóxicos, metales pesados, microplásticos y disruptores endocrinos…

Su efecto es acumulativo, lo que tiene un impacto muy negativo en tu salud. Puedes darle la vuelta a cualquiera de esos productos y leer la etiqueta: sulfatos, parabenos, siliconas… que muchos expertos relacionan ya con el desarrollo de reacciones alérgicas, dermatitis e incluso enfermedades como el cáncer. La solución sería elegir productos naturales. La efectividad de sus ingredientes es muy alta, al contrario de lo que suele pensarse. Nuestro cuerpo reconoce y metaboliza mejor muchos compuestos naturales ya que disponen de cofactores que ayudan a su síntesis, a diferencia de los fabricados artificialmente de forma aislada.

Primer paso, una buena limpieza

El objetivo no solo es eliminar restos de maquillaje sino también suciedad que se acumula en la cara obstruyendo los poros y creando problemas en la piel como acné, grasa, exceso de brillos… Te recomiendo usarlo todos los días preferiblemente antes de acostarte por la noche. Es importante elegir un limpiador suave y natural evitando todos aquellos que tengan alcoholes o fragancias que puedan irritar la piel. Para mí, uno de los mejores es Fresh Cleansing Water de Ringana, no solo limpia en profundidad gracias a sus micelas, sino que gracias a su fórmula rica en activos 100% naturales como el ácido hialurónico, proporciona una hidratación intensiva, dejando la piel fresca y rejuvenecida. Además, el jugo de aloe vera y el agua de cereza aportan nutrientes esenciales, mientras que los péptidos de bacterias lácticas refuerzan la barrera cutánea, ayudando a mantener una piel saludable y equilibrada. Es ideal para todo tipo de piel, incluso las más sensibles, ya que no solo elimina el maquillaje, sino que también calma y protege la piel delicada, especialmente en la zona de los ojos.

Hidratación a tope

Y para ello, lo mejor es usar un aceite ayurvédico a base de hierbas y aceites naturales ya que es la textura que mayor penetración en los tejidos posee. Para mí la mejor elección, sin duda son los aceites de Himalaya’s Dreams, una marca que se basa en los principios ancestrales del Ayurveda y combina los conocimientos tradicionales con las técnicas más modernas para crear una cosmética natural de primera calidad. Los puedes encontrar en la página web de Indiaveda (www.indiaveda.com). Hay varios aromas, todos increíbles y especiales, como el de violeta: su aroma es espectacular y adictivo y sus beneficios son casi infinitos: nutre en profundidad, reduce el estrés oxidativo, aclara la piel, calma irritaciones y su aroma es un bálsamo para la tristeza, el insomnio, el estrés y los estados de ansiedad. Para mí es un básico antes de meterme en la cama cada noche. Masaje sí o sí Pocos son los que dan importancia a la forma de aplicar los productos pero lo cierto es que es casi tan importante como lo que aplicamos.

A través de un masaje se genera calor en la piel y esto hace que las propiedades medicinales de las hierbas se absorban mejor, lo que además hace que se mejore la circulación sanguínea, se revitalice la piel y se relaje el sistema nervioso. Si no conoces la técnica Gua Sha tienes que probarla. Se trata de un sistema milenario chino que utiliza una piedra natural y ofrece numerosos beneficios para la piel y la salud general. Entre los beneficios más destacados se incluyen la reducción de la hinchazón y la inflamación, y la promoción de la producción de colágeno. Una de las opciones más populares es el Gua Sha de cuarzo rosa: famoso por mejorar la circulación y la elasticidad de la piel. Dos tips más:

Una mujer se observa el rostro / Archivo

Cepillado en seco: Otra de las técnicas que me gustan mucho para mantener la piel del rostro sana y luminosa es el cepillado en seco. Lo puedes hacer tres días por semana, yo suelo utilizar dos cepillos para masajear a la vez ambos lados de la cara. Me encanta el potente efecto exfoliante que tiene y la sensación de luminosidad que deja en el rostro. ¡Si lo usas de forma habitual verás cómo desaparecen hasta las ojeras! Te recomiendo que utilices cepillos de buena calidad para que las cerdas naturales sean eficaces y no se rompan al masajear. Los míos los compré en el herbolario de confianza de Zamora, Campos de Aloe (calle San Torcuato, 6. Zamora). Allí también puedes comprar la piedra Gua Sha.

Masaje con hielo: Utiliza un cubito de hielo para masajear todo el rostro, insistiendo en la zona bajo los ojos y en el entrecejo para evitar ojeras y arrugas de expresión. Otros beneficios de este sencillo ritual: el rostro sin rastro de hinchazón, la piel se tonifica, se evita su sequedad. Natural, ecológico, vegano, ¿es lo mismo? No todos los cosméticos naturales son ecológicos. Para que un producto sea ecológico ha de haber sido elaborado a partir de cultivos ecológicos, preservando los recursos naturales, sin utilizar ningún tipo de químico y garantizando todo bienestar animal. Por otro lado, la cosmética vegana es aquella que no utiliza ingredientes de origen animal, derivados o elaborados a partir de estos (lo que incluye la leche, jalea real, polen y perlas).

Alicia Velasco. periodista, profesora de yoga y experta en Nutrición y Ayurveda (Escuela Unmani. Calle Tres Cruces, 17, entreplanta. www.yogaenzamora.com )