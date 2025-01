El armario-secador portátil de Carrefour con el que dirás adiós al tendedero en medio del salón

Seguro que en alguna que otra ocasión te has visto en la situación de querer ponerte una prenda de ropa que has lavado y cuando has ido a cogerla te has percatado de que aún seguía húmeda. En estos casos, a no ser que dispongas de secadora, tienes que dejarla secar un tiempo más a no ser que te hagas con el nuevo producto de Carrefour que te salvará el invierno.

La cadena de supermercados ha puesto a la venta una secadora de ropa portátil con la que podrás decir adiós a los tendederos. Una especie de armario decorativo en el que podrás meter la ropa en el interior para que se seque.

El secado se produce sin fricción, lo que hace que las prendas se conserven en mejor estado durante más tiempo. Puedes cargar hasta 15 kilos de ropa.

Por menos de 80 euros

Esta secadora de ropa portátil funciona con aire caliente, a 75º centígrados, que proviene de un cobertor. Solo tienes que hacer la instalación, bastante sencilla, cerrar la cremallera, elegir el tiempo de secado, de 0 a 180 minutos y listo.

Está disponible solo en la web de Carrefour y puede ser tuya por 79,99 euros.