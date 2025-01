Adiós a los agujeros en la pared: la solución de Ikea para despedirte del taladro por menos de 7 euros

La mejor manera de organizar las cosas en casa suelen ser las estanterías, pero taladrar la pared no siempre es la mejor solución, sobre todo si estamos viviendo en una casa de alquiler. Son muchos los caseros los que no permiten agujerear las estancias. Otros por estética prefieren no recurrir a este método para ordenar, pero con esta solución de Ikea no será necesario que renuncies a las estanterías.

La cadena sueca está arrasando con sus organizadores ÖBONÄS, la solución más estética y sencilla para ordenar tus pertenencias diciendo adiós al taladro.

Este producto cuenta con unas ventosas se adhieren a superficies lisas como azulejos, espejos y cristales y que te permiten montar unas baldas perfectas para guardar tus pertenencias sin agujerar la pared.

La utilidad de las ventosas

Con un diseño sencillo con bordes redondeados y disponibles en un color verde grisáceo terroso, dan un toque moderno al cuarto de baño o cocina y además son muy fáciles de montar. Tras retirar el protector, solo hay que empujar la ventosa contra la pared hasta escuchar un sonido que indicará que se ha colocado correctamente.

Está a la venta en Ikea por solo 6,99 euros, tiene unas dimensiones de 28 cm (largo) x 12 cm (altura) x 10 cm (fondo) y resiste hasta un kilo de peso.