Rocío Carrasco y su cruzada contra la falsedad: "Cada vez cierro mas mi círculo"

"Cada vez cierro más y más mi círculo porque vivimos en una sociedad en la que están acostumbrados a criticar a las personas y luego van unas detrás de otras". Con esta frase Rocío Flores ha lanzado un alegato a la sinceridad y ha reprochado "la falsedad generalizada de la gente". En este sentido, se muestra orgullosa y satisfecha de "pertenecer a ese pequeño porcentaje de población que odia la falses y va de frente".

La nieta de Rocío Jurado continúa al margen de la prensa rosa tras varios años en el centro de la polémica. Aunque intentó sacar partido participando en reallities y posteriormente como colaboradora de televisión, finalmente decidió volver a resguardarse en su gente. Eso sí, eso no impide que en redes sociales comparta lo que quiera y como quiera.

Su madre y Fidel

Rocío Carrasco lleva 25 años junto a Fidel Albiac. Un cuarto de siglo de relación no exenta de polémica y que siempre ha estado en el foco mediático, siendo duramente criticada por la familia de 'la más grande' pero que a pesar de todo, se ha mantenido a flote a pesar de los comentarios del tío de Rocío Carrasco, Amador Mohedano, Gloria Camila Ortega o Rosa Benito.

Hace 8 años que pasaron por el altar. Una ceremonia civil que contó con la presencia de amigos cercanos a la pareja. Ahora, Fidel y Rocío pasan de nuevo por la vicaría, aunque esta vez será en un acto religioso para conmemorar su cuarto de siglo juntos.

Paula Ordóñez

La polémica por la custodia de los hijos de Rocío Carrasco

En el episodio 7 de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', que contó con una mayor duración a la habitual, la presentadora narró cómo fueron los últimos meses de vida de Rocío Jurado: "El tiempo que pasamos en Houston fueron terroríficos. Cada día pasa una cosa nueva".

"Mi madre me dijo que si yo pensaba que se iba morir sin dejarme casada con Fidel. Se me saltaron las lágrimas porque ya intuía lo que iba a pasar y ella dijo que nos casáramos al día siguiente", contó Rocío Carrasco, añadiendo que no se movió de su lado hasta el día de su muerte.

Además, en esta séptimo episodio, Rocío Carrasco también recordó cómo consiguió que Antonio David ratificase el convenio regulador de la custodia de sus hijos: "El acuerdo estuvo en el despacho de mi abogado 6 meses porque no le dio la gana firmarlo, mientras él decía en 'Crónicas Marcianas' que no le dejaba cerca los niños. Llamé a Xavier Sardá para decirle que todo lo que él estaba diciendo era mentira. Me dijo que no me preocupase, que de ahí saldría con el convenio firmado y así fue. Me aseguró que no se volvería a hablar de eso".