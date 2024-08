Las estafas, junto a la picaresca de estas, están a la orden del día. Algunas son evidentes y las cazamos al vuelo, pero hay otras mucho más refinadas y rebuscadas, que sí que nos hacen picar y caer en la trampa.

“Keylogging”: la estafa que es capaz de vaciar tu cuenta bancaria al instante / Cedida

El “keylogging” es un término que se refiere a la manera que tienen los ciberdelincuentes para robar la información de los usuarios hasta el punto de poder conocer cuáles son sus claves de las cuentas bancarias

¿En qué consiste el “keylogging”?

Esta técnica se encarga de monitorizar las pulsaciones que hacemos en cada una de las teclas, registrándolas, y así adivinando nuestras contraseñas del banco o del correo electrónico, por ejemplo, con el peligro que ello supone. Esa monitorización la hacen a través de un software o hardware en los dispositivos de las víctimas con el que van a lograr la información deseada.

Normalmente, comienza con un ataque de "phishing" (estafa a través de correo electrónico) con el que los ciberdelincuentes introducen un virus en el dispositivo digital de la víctima. Además, suele tratarse de un correo electrónico o mail en el que debemos de pinchar y, automáticamente, se descargará un software que controlará todos nuestros movimientos dentro del dispositivo. Así, podrán adivinar gran parte de nuestra información privada y de nuestras contraseñas.

Si se cae en la trampa no es fácil de detectar, ya que los antivirus de nuestros equipos no detectan ese software maligno al haberse descargado como un archivo normal que se oculta a la perfección. Además, como tampoco afecta al funcionamiento y rendimiento del equipo, puede parecer que no hay nada que sospechar. Este es el método más común que utilizan, aunque también hacen uso de algunos hardware en los que conectan físicamente un dispositivo entre el teclado y el ordenador que es capaz de controlar qué teclas pulsamos.