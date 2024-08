El debate eterno sobre el gazpacho: con o sin pepino

Es el eterno debate: el gazpacho... ¿con o sin pepino? Es la hortaliza que más controversia genera entre los amantes de este refrescante preparado, sobre todo, en plena ola de calor como que la el país está inmersa. Es beberlo y notas el frescor bajando por la garganta hasta llegar a tu estómago hasta el punto de poder seguir casi casi su recorrido.

Solo faltaba que cada uno no pudiera hacerlo en su casa como le viniera en gana... sin embargo los más puristas consideran que no existe un buen gazpacho sin presencia de pepino. Incluso en los supermercados ya venden briks de fórmula "suave", es decir, con poco -o sin- la polémica hortaliza. Su digestión, claro está, no es la misma.

¿Sabías que existe una Academia del Gapacho?

Sí, existe una asociación sin ánimo de lucro que promociona la receta: la Academia del Gazpacho Andaluz. El colectivo ha abordado el debate aunque, la verdad, sin mojarse demasiado: "Lo importante es la calidad de productos que usemos para su elaboración, con o sin gazpacho", han dicho en el canal Comer, de modo que su preparación "es totalmente libre.

El debate no es nuevo. Ya hace años el monologuista El Monaguillo popularizó el pulso del pepino en sus redes sociales:

Ingredientes:

1 pimiento.

1 pepino.

1/4 kg de tomates.

2 dientes de ajo.

1 huevo.

100 g de miga de pan.

Vinagre, aceite y sal.

Un gazpacho a punto. / LOM

Elaboración:

Se trocean los tomates y el pimiento limpios, el pepino ya pelado y los dientes de ajo colocándolos en el vaso de la batidora o recipiente apropiado para triturarlos junto con una cucharadita de sal, el huevo, la miga de pan, un poco de aceite, un chorro de vinagre y una taza de agua. Una vez conseguida una crema fina, se pasa el batido a una fuente y se agrega agua hasta llegar al litro. Se comprueba el punto de vinagre y de sal, y se añade más si es necesario. Se deja reposar el gazpacho en la nevera unos minutos y se sirve muy frío.