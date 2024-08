Custodia de los hijos de Rocío Carrasco: "A los niños no los quería tener (...) Ha ganado dinero pidiéndolos"

Rocío Carrasco lleva 25 años junto a Fidel Albiac. Un cuarto de siglo de relación no exenta de polémica y que siempre ha estado en el foco mediático, siendo duramente criticada por la familia de 'la más grande' pero que a pesar de todo, se ha mantenido a flote a pesar de los comentarios del tío de Rocío Carrasco, Amador Mohedano, Gloria Camila Ortega o Rosa Benito.

Hace 8 años que pasaron por el altar. Una ceremonia civil que contó con la presencia de amigos cercanos a la pareja. Ahora, Fidel y Rocío pasan de nuevo por la vicaría, aunque esta vez será en un acto religioso para conmemorar su cuarto de siglo juntos.

Boda por la iglesia

La hija de Rocío Jurado decidía dar un paso más en su relación con Fidel Albiac hace ya ocho años, dando un emotivo 'sí, quiero' a su chico tras más de 17 años juntos. Una ceremonia civil marcada por la ausencia de la familia de ella, que se celebraba el 7 de septiembre de 2016 bajo la atenta mirada de seres queridos y amigos más cercanos en la finca Valdepalacios, un hotel de cinco estrellas situado en Toledo. Ahora, cuando se cumplen 25 años del inicio de su historia de amor, la pareja quiere celebrarlo pasando por el altar.

Paula Ordóñez

Rocío Carrasco ha anunciado, así, que se casará por la Iglesia con Fidel Albiac para celebrar sus 'bodas de plata', una noticia que ha compartido Lecturas mostrando la ilusión de la presentadora: "Igual que en su día nos casamos por lo civil en una celebración de gratitud para todos los que habían estado con nosotros todo el tiempo. Siempre dijimos que cuando hiciéramos 25 años nos gustaría dar el paso de casarnos por la Iglesia". Rocío Carrasco ha tenido una vida complicada, pero ahora, desde la madurez, asegura que va siendo cada vez más feliz, algo para lo que su marido tiene mucho que ver. Así lo confesaba ella misma en una de sus últimas intervenciones públicas: "Llevo tiempo feliz, hay muchas parcelas de tu vida que te aportan felicidad. Me ha costado ser feliz. Yo no puedo decir que sea feliz, hay cosas que no voy a poder cambiar y me tengo que acostumbrar a vivir así. Una parte te va dejando camino a que puedas ser feliz. Eso está muy bien", confesaba.

Relación con sus hijos

Como reconoce, lo único que tiene claro por el momento es "con quién me caso". El vestido tiene claro que será "blanco", aunque todavía no sabe si lucirá uno o dos. "Todavía no sé cuándo ni dónde me caso, pero con que sea la mitad de la primera en sentimiento de lo bien que lo pasamos de estupendo me conformo" afirma.

Sobre lo que no ha hablado Rocío es sobre sus hijos Rocío y David Flores, con los que no mantiene ningún tipo de relación desde hace años. Sin embargo, y aunque es un tema en el que no le gusta entrar, sí ha confesado que no ha tirado la toalla en ningún momento, dejando entrever que confía en que tarde o temprano se produzca la reconciliación: "La toalla no se tira. Se lava, pero no se tira. Y yo estoy muy bien".

La polémica por la custodia de los hijos de Rocío Carrasco

En el episodio 7 de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', que contó con una mayor duración a la habitual, la presentadora narró cómo fueron los últimos meses de vida de Rocío Jurado: "El tiempo que pasamos en Houston fueron terroríficos. Cada día pasa una cosa nueva".

"Mi madre me dijo que si yo pensaba que se iba morir sin dejarme casada con Fidel. Se me saltaron las lágrimas porque ya intuía lo que iba a pasar y ella dijo que nos casáramos al día siguiente", contó Rocío Carrasco, añadiendo que no se movió de su lado hasta el día de su muerte.

Además, en esta séptimo episodio, Rocío Carrasco también recordó cómo consiguió que Antonio David ratificase el convenio regulador de la custodia de sus hijos: "El acuerdo estuvo en el despacho de mi abogado 6 meses porque no le dio la gana firmarlo, mientras él decía en 'Crónicas Marcianas' que no le dejaba cerca los niños. Llamé a Xavier Sardá para decirle que todo lo que él estaba diciendo era mentira. Me dijo que no me preocupase, que de ahí saldría con el convenio firmado y así fue. Me aseguró que no se volvería a hablar de eso".

Algunos de los titulares que dejó aquel programa fueron - (Tras leer los puntos del convenio regulador de la Custodia de sus hijos): "A los niños no los quería tener. Los ha querido pedir y ha ganado dinero pidiéndolos". - "A él no le han dado la custodia compartida ningún juez".

Fue debido a este documental que Antonio David fue despedido de forma fulminante de los programas de Telecinco con los que colaboraba. Inició así una batalla legal contra la desaparecida La Fábrica de la tele, productora de Sálvame, para que declarasen su despido nulo. Aunque ganó en primera instancia, la productora recurrió la decisión judicial, llegando en la actualidad hasta el Tribunal Supremo, que sigue dando la razón al exguardia civil. La sentencia obliga a La Fábrica de la tele a indemnizarle con 120.000 euros por daños morales y 30.000 más por daños y perjuicios.