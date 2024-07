El truco para limpiar la mampara de la cocina en el que no hace falta ni frotar

Limpiar la cocina suele ser un engorro, pero lavar la campana extractora lo complica todavía más. La campana extractora es un elemento indispensable que utilizamos a diario, además de mantener el hogar libre de olores y humedad. Eso sí, no se suele limpiar tan a menudo como el resto de utensilios.

De hecho, lo que menos problemas da es limpiar los filtros, ya que solemos utilizar quita detergentes o manchas para mantenerlos. Lo que si se mantiene semanas, e incluso meses, sin limpiar es la mampara en sí. Con el paso del tiempo se va acumulando suciedad, la grasa en particular, convirtiendo la tarea de limpieza en un fastidio. Sin embargo, existe un truco con que dejar la campana extractora como niquelada. No hace falta ningún producto especial ni muy caro, ni tampoco tendremos que frotar. Es más, no tendremos ni que usar guantes de limpieza. La usuaria Ana Madrid (@mumlifeana), que tiene más de 187.000 seguidores en Instagram, ha puesto a prueba el truco práctico.

¿Qué pasos debemos de seguir?

Retirar los filtros (o rejillas) de la campana. Llenar una olla con agua y ponerla a hervir. Añadir un cacito de bicarbonato y el jugo de medio limón. Cuando hierva, poner el extractor a la máxima potencia. Dejar que la olla haga vapor durante una hora.

La creadora de contenido asegura que "la grasa incrustada caerá sola". Las imágenes hablan por sí solas: dos ollas a hervir, una en cada lado de la vitrocerámica o la placa de gas, para que toda la campana extractora se empape de vapor, no una parte más que la otra. Añadiendo "así sí quedará toda la vitrocerámica limpia".