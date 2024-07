El "arma" para evitar que las hormigas entren en tu casa: la tiza

¡Horror! Estás en tu casa y de repente ves cómo una hilera de hormigas avanzan chulescas cerca del rodapié como Pedro por su casa... y a ti casi te da un infarto porque ya las ves entre la ropa, subiendo por los muebles y hasta en la comida. Una vez que entran cuesta mucho eliminarlas y en las zonas verdes son un verdadero suplicio porque da igual lo que hagas: no se van. Los supermercados tienen en su sección de insecticidas un millar de productos para combatirlas pero a veces, ni eso funciona. ¿No sabes qué hacer? Sigue leyendo.

Trucos fáciles y caseros

Por eso, te invitamos a probar este truco fácil y casero que te va a sorprender. Además, no las mata sino que las repudia para que no entren allí donde tú no quieres. Traza una línea de tiza gruesa en la zona donde no quieres que pasa o incluso alrededor de plantas, árboles o lo que te interese mantener libre. Está probado: las hormigas no superarán esa línea.

Puedes hacerlo también con polvos de talco e incluso con polvo de curry, pero nada como la tiza, te lo aseguramos.

Hormigas en una casa. / LNE