El truco viral para limpiar sofás con una cazuela

Los remedios y trucos caseros están a la orden del día. Cada vez, son más los "manitas" del hogar que se animan a subir y compartir sus mejores métodos de limpieza en las distintas plataformas sociales. De hecho, algunos de ellos se acaban convirtiendo en virales debido a su originalidad y sencillez.

Las manchas inesperadas en el sofa o butacas pueden arruinarnos el día / PEXELS

Entre los creadores de contenido del hogar, nos hemos encontrado con este vídeo de Jimmy & Laura Astuces, que nos ofrecen los mejores consejos para que tengamos nuestro hogar lo más limpio y ordenado posible

¿Cómo podemos dejar nuestro sofá como nuevo?

Este truco es muy sencillo, lo único que necesitamos es una tapa de una cazuela y un paño de microfibra, ya que así se adhiere mejor la suciedad. Tras esto, debemos de poner la tapa encima del paño y cubrila con todo lo que te sobre de este últmo. Además, tendremos que atar los dos extremos en el mango con una goma elástica (como se puede apreciar en el vídeo). Quedará como si estuviera envuelta para regalo.

A continuación, ponemos a hervir agua caliente y le añadimos la pastilla de lavavajillas. Las cantidades variarán dependiendo del tamaño de la superficie a limpiar, pero lo ideal estaría entre los 200 y los 350 mililitros. Las cantidades del lavavajillas suelen ser muy concentradas al principio, por lo que deberemos añadir poco a poco más agua a la mezcla.

Para finalizar, mojamos el trapo o la bayeta de microfibras en el agua con la mezcla disuelta y frotamos por todo el sofá haciendo movimientos circulares. Después, bastaría con pasar por él una bayeta que solo contenga agua para eliminar los restos de jabón.

La limpieza del sofá es muy importante / PEXELS

A partir de ahora, ya no tendrás que preocuparte más por limpiar esas molestas manchas en los sofás o sillones que tengas por casa. Con este método viral, nos ahorraremos los quebraderos de cabeza que nos provocan las manchas o suciedad y el llamar a una empresa de limpieza o meter en la lavadora las fundas del sofá.

¿Es realmente es aconsejable?

Pese a haberse hecho viral en redes, no todos los usuarios están dispuestos a probarlo. Es muy importante que no nos olvidemos que la superficie del sofá no quede mojada, sino parcialmente húmeda.

En cualquier caso, se recomiendan leer las instrucciones y recomendaciones del fabricante del sofá antes de emplear este producto, una precaución que también tomaríamos a la hora de aplicar cualquier otro limpiador químico sobre él.

Para quienes, aun así, ya se hayan aventurado a probarlo, es muy importante que la superficie del sofá no quede mojada sino parcialmente húmeda.

Otros métodos y trucos caseros

Este truco puede sustituirse, igualmente, por ingredientes caseros menos abrasivos y presentes en todas las despensas, como el vinagre de limpieza.