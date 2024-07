El truco casero para acabar en verano con los bichos

El verano trae sol, vacaciones, días largos y atardeceres de ensueño. Aún así, también viene acompañado de otros inesperados y molestos visitantes: los bichos que pasean por nuestras encimeras o suelo de la cocina debido al calor estival.

Mantener la cocina limpia es esencial / PEXELS

La creadora de contenido de casa y decoración, María Belén Romero Plazas, ha compartido en su centa de Instagram un vídeo, que promete mantener tu cocina libre de insectos, bichos y visitas indeseadas de estos molestos bichos, de una manera fácil y segura. De hecho, el objetivo es ahuyentar a los bichos, no matarlos y hacerles daño, ni tampoco el uso de productos tóxicos.

La aparición de estos pequeños inquilinos puede estropear nuestra estacia en la cocina / PEXELS

La joven nos explica que "es llegar el verano y aparecer mis amiguitas las mini hormigas en la cocina. Necesitaba un truquis de abuelita que no fuera tóxico, pues no quería hacerles daño, solo que escogieran otra ruta, y con esto lo he conseguido. Huele superbién, es ecológico, económico y efectivo". El truco es sencillo de preparar y muy efectivo, María Belén lleva un mes usándolo y asegura que no ha vuelto a ver o encontrar insectos en su cocina.

El truco no solo es sencillo de preparar, sino que también ha demostrado ser efectivo. María Belén lleva usándolo un mes en su limpieza diaria y asegura que no ha vuelto a ver a estos insectos en su cocina

Preparación del ingrediente casero

El proceso de preparación del repelente casero es rápido, sencillo, simple y económico. Los ingredientes que necesitamos son:

2 hojas de laurel.

Una pequeña cantidad de clavos.

100 ml de vinagre de limpieza.

400 ml de agua.

A continuación la mezcla del truco, ¿qué pasos hemos de seguir?

Primero, en una cazuela o cacerola añadimos los 400 ml de agua con las dos hojas de laurel y una pequeña cantidad de clavos. Tras eso, llevamos la mezcla a ebullición y la mantenemos durante 5 minutos, para que el agua absorba todas las propiedades del laurel y de los clavos. Después, dejaremos que la mezcla se enfríe. Una vez enfriada, la mezcla la vertiremos en un pulverizador y añadiremos los 100 ml de vinagre de limpieza.

La mezcla se aplica sobre armarios y superficies de cocina, que no se dañarán con el vinagre. Es recomendable no usarlo sobre superficies como piedra, ciertos tipos de madera y mármol, ya que el vinagre podría llegar a dañarlas.