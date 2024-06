Nuevo chollazo en Lidl para este verano

Si quieres que tus pequeños disfruten a lo grande este verano, no te puedes perder el último chollo de los supermercados Lidl. Se trata de un electrodoméstico perfecto para esta época que comienza y que tendrás con un descuento del 40%. Estamos hablando de una heladera eléctrica de 90 watios que te servirá para preparar helado de leche o sorbete. No tiene compresor y cuenta con un panel de control con 3 botones: Off, helado cremoso, helado tradicional.

Además, la varilla batidora es desmontable. Entre los accesorios tienes vaso medidor, cuchara para helado, espátula de silicona y set de 5 cucharas medidoras. El motor tiene protección contra sobrecarga y dispone de patas antideslizantes para una gran estabilidad. Junto con la heladera eléctrica recibirás seis recetas (incluida una vegana) en el manual de instrucciones.

Pero lo mejor de todo es el precio, ya que se trata de un auténtico chollo del que no te podrás resistir. Y es que su precio de venta al público es de 94,99 euros. Sin embargo, en Lidl tienen un descuento del 40%, con lo que finalmente solo tendrás que pagar 56,99 euros.

