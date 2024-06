El truco que salió mal: expulsado de un vuelo por usar un 'travel hack'

Nos encanta viajar... pero también ahorrar. Ese es el dilema de los apasionados viajeros, siempre con ganas de conocer nuevos países, pero teniendo que mirar de reojo la cuenta del banco para poder permitirse o no una nueva escapada. De ahí que los turistas avezados encuentren cada vez más trucos para ahorrar dinero.

A la hora de viajar, son muchos los que se buscan la vida para abaratar el coste de todos los servicios que implican este tipo de experiencias. El alojamiento y los billetes de avión suelen ser los gastos más elevados, y en muchas ocasiones no es posible conseguir una alternativa más barata sin renunciar a ciertas comodidades, pero hay trucos para conseguir pagar menos.

La mayoría de estos trucos aconsejan qué día de la semana y a qué hora buscar los billetes, cuándo es más barato reservar un alojamiento, o cómo hacer la maleta para ahorrar espacio y pagar menos por el equipaje. Este último se enmarca dentro de los denominados 'travel hacks', muy populares en Instagram y TikTok, donde tienen miles de reproducciones.

Precisamente, ha sido uno de estos trucos el que ha salido rana. Un viajero accedía al avión con una almohada en la mano, pero detectaron que no se trataba de un mero acomodo, sino que había aprovechado para meter ropa en el interior y así optimizar más su maleta de viaje. El personal se dio cuenta del truco y el pasajero respondió con malas formas, a lo que respondieron prohibiéndole subir al avión, a pesar de que aseguró de que se trataba de un acomodo para dormir.

"Este tipo de cosas pasan todos los días"

"El tipo tenía como cinco pantalones y más cosas. Casi pasaba por otra maleta", bromea un usuario en X. "Las aerolineas no son casas de caridad, todo es dinero para ellas", apunta otro. "Trabajo en aviación y este tipo de cosas pasan todos los días, creyendo que el personal no se dará cuenta. Meten ropa en estuches de bicicletas, tablas de surf, etc. Los pasajeros terminan tirando las cosas en la puerta de embarque o pagando precios altísimos por facturar", explica otro usuario.