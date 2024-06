La forma más fácil de refrescar a tus gatos este verano

Llega el verano y con él, las altas temperaturas. Como es sabido, hay muchas indicaciones dirigidas a las personas, ya sean niños jóvenes o mayores, para combatir el calor. Algunas son la siguientes:

Mantenerse hidratado tomando abundantes líquidos, en forma de agua, zumos de frutas o infusiones

Realizar comidas ligeras para que las digestiones "sean menos pesadas" como gazpachos, salmorejos, cremas frías o ensaladas

Evitar la exposición directa al sol durante las horas centrales del día, es decir, de 12 a 16 horas

No hacer ejercicio físico que suponga demasiado esfuerzo

que suponga demasiado esfuerzo Llevar ropa ligera y de color claro.

Siempre usar sombrero o gorra y gafas de sol

Algunas de ellas son aplicables también para los gatos, como la de mantenerse hidratado. Los gatos adultos tienden a necesitar mantener una temperatura corporal interna de 38 a 39,5 grados, mientras que en los perros es de 37,5 a 39 grados.

En días de extremo calor, los gatos saben que deben moverse poco y en caso de hacerlo, es para encontrar objetos frescos que les permitan disfrutar del frío entre todo el calor del ambiente. Por esta razón a menudo podemos encontrar a los felinos en el suelo del baño o de la cocina, y es que los azulejos son las zonas más frescas de la casa.

Aunque los azulejos no siempre son suficiente, ya que cuando las temperaturas son excesivas comienzan a desprender de sus huellas, nariz o boca un líquido. Esta secreción no es sudor, sino un líquido que funciona como protección y humectación para enfriar la sangre del cuerpo. La saliva actúa como sudor, enfría el cuerpo cuando se evapora y lo hacen para acicalarse con regularidad.

Gatos / Foto de Cats Coming

Trucos para refrescar a los gatos

Es sabido que a los gatos no les gusta el agua, de ahí que darles un baño no sea la mejor opción para refrescarlos, a no ser que quieras llevarte un arañazo. No obstante, sí que puedes refrescarlos con toallas mojadas. Para ello, solo tienes que humedecerlas con agua. Otra idea es mojarle las patas para aliviarles el calor, darles un hielo como juguete y cepillar bien su pelaje.

Pero si quieres refrescarles por dentro, puedes probar a prepararles helados para gatos. Para esta útima opción, solo necesitas un molde y la comida que puedes sacar de una lata de comida húmeda o de una crema. Incluso muchos envases te pueden servir de molde. Y para muestra un botón, el siguiente vídeo: