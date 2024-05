Los artilugios de Amazon para ordenar los cables del móvil en casa

¿Tú también cargas el móvil en la mesita de noche y el resto del día el cable queda tirado por el suelo? Una vez más, las mentes más ingeniosas han dado con la solución para este "problema" del primer mundo. Sara Blázquiz, con más de 230.000 seguidores en su cuenta de Instagram llamada @entremiscuatroparedes, es conocida por todos sus trucos y consejos para poner orden en el hogar y recientemente ha compartido uno para evitar que el cable del cargador del móvil quede tirado por el suelo, disminuyendo el ruido visual de la casa y evitando el riesgo de estropear el cable al pisarlo.

"Como ya habéis podido comprobar, los cables y yo no somos muy amigos (imagino que os pasa a muchxs de por aquí). Y como odio ver siempre el cable del cargador por el suelo bajo la mesilla, he optado por estas dos soluciones que he encontrado en Amanzon", explica.

Las dos soluciones son:

Un enchufe retráctil

Clips de silicona

Enchufe retráctil

Se trata de un cargador con un cable de 75 centímetros se puede recoger de forma fácil y rápida. Además, tiene otro puerto USB para conectar otro dispositivo. "Me lo puedo llevar a cualquier lado en el bolso o mochila sin preocuparme de que el cable se enrolle con otras cosas", precisa. El cargador USB C es compatible con Android y iPhone 15; y el cargador Lightning es compatible con modelos anteriores de iPhone. Cuesta menos de 25 euros.

Cargador de móvil con enchufe retráctil. / Amazon

Clips de silicona

Estos clips de silicona se pegan en la mesita de noche, la mesa de escritorio o el mueble del salón y sirve para sujetar los cables o llevarlos por donde tú quieras para mejorar el orden. Hay de muchos tipos, tamaños y colores.