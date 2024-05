Los motivos por los que los botellines de cerveza son como son

No, no es casualidad. Los botellines de cerveza no son como son por estética ni por casualidad. Están pensadas y llevan detrás un motivo.

Si bien es cierto que otros refrescos o bebidas se toman en vaso, la cerveza es la típica consumición que la mayoría bebe "a morro". Y ahí reside la causa de esa forma tan característica.

Dos copas de cerveza, en una imagen de archivo. / LOZ

Las botellas de cerveza de vidrio tiene un cuello alargado para facilitar el agarre. ¿Y por qué deberías de agarrarlo por ahí? Es una cuestión de temperatura. Nadie concibe una cervecita calentorra, sino fresca. Por este motivo, si la agarras por la zona alargada del cuello, durará mucho más a una temperatura idónea.

La crisis climática y la cerveza: qué relación tienen

Hay quien todavía piensa que la crisis climática solo se traduce en un ligero aumento de los termómetros y poco más. Pero según apuntan cientos de miles de estudios, esta crisis ya afecta a prácticamente todas las esferas de la vida de humanos, animales y hasta ecosistemas. Un estudio publicado este mismo martes en la revista científica 'Nature' señala nada más ni nada menos que la cerveza entre las víctimas colaterales del cambio climático. De seguir así, advierten los expertos, la producción del lúpulo necesario para elaborar esta bebida, así como del compuesto que le otorga su característico sabor amargo, podría bajar drásticamente en los próximos treinta años.

La investigación, liderada por la Academia Checa de Ciencias, dibuja el siguiente pronóstico. En el actual contexto de crisis climática, y teniendo en cuenta los pronósticos sobre cómo avanzará este fenómeno en las próximas décadas en el conjunto del territorio europeo, se espera un descenso de entre el 4% y el 18% en la producción del lúpulo aromático y, por otro lado, una bajada de entre el 20% y el 31% de los compuestos que otorgan el característico sabor amargo a la cerveza.