La curiosa y llamativa razón por la que la reina Sofía habla castellano así

El pasado 2 de marzo la reina Sofía recibía la Medalla de Oro de las Islas Baleares, una distinción que el gobierno balear le concedía por "su entrega sin fisuras a los proyectos solidarios que emprende y que redundan en beneficio de la sociedad y por su vinculación y promoción de las Islas Baleares".

Vestida de rojo con un traje de chaqueta, Doña Sofía se mostró muy emocionada durante toda la ceremonia, especialmente cuando subió al escenario para que se le hiciera entrega de este simbólico reconocimiento, el cual agradeció con un discurso en el que decía: "Quiero agradecer la honra que supone para mí este galardón que me ha sido concedido por el gobierno de la comunidad autónoma de Illes Balears. He tenido el privilegio de disfrutar de estas maravillosas islas y de sus gentes. Espero poder seguir haciéndolo muchos años más".

Sin embargo, lo que quedó para el recuerdo de aquel momento no fueron las palabras pronunciadas por la esposa del rey Juan Carlos sino su sorprendente pronunciación del español.

El vídeo del momento en el que la reina Sofía daba estas palabras desde la Lonja de Palma de Mallorca enseguida se convirtió en viral en redes, lo que provocó que muchas personas se preguntaran cuál era el motivo por el que su majestad, a pesar de llevar más de 40 años en nuestro país no llega a comunicarse bien en el idioma predominante a nivel nacional en España.

Por qué la reina Sofía no habla bien español

Según ha informado la periodista Pilar Eyre en TV3, el motivo por el que la reina Sofía tiene dificultades para hablar correctamente en castellano es que no lo utiliza en su día a día. "Habla tan mal porque no practica y lo está perdiendo. La reina vive en España absolutamente aislada, es que no habla español absolutamente con nadie. Ella interactúa con sus primos alemanes, con sus parientes en inglés, en francés incluso. Va a París, a Atenas, a Londres. Todas sus relaciones son en otro idioma. No practica el español jamás y por eso lo va perdiendo y cada vez lo habla peor", ha explicado.

"Su idioma materno fue el alemán porque su madre era alemana. Ella estuvo fuera de Grecia en el exilio hasta los ocho años. Cuando volvió a Grecia ella hablaba ya en alemán con su madre y con sus hermanos", ha contado la experta en Casa Real.

"Cuando volvió a Grecia sí es cierto que le pusieron un profesor de griego pero para ella el griego siempre ha sido un idioma aprendido como si digamos, no un idioma que dominara. Luego estuvo en un internado de Alemania durante cuatro o cinco años, hasta los 17 años, y realmente su expresión natural es el alemán y el inglés", ha explicado.

La periodista ha apuntado también otro idioma que la reina Sofía domina como se demostró hace un par de semanas en Londres cuando acudió con don Felipe y doña Letizia, además de con el rey Juan Carlos, al homenaje a su hermano Constantino de Grecia.

"Habla en inglés con sus hijos. Cuando hay gente delante tiene mucho cuidado, eso lo llevan a rajatabla. Pero tan mal como habla ahora la verdad es que no ha hablado. ¿Y sabes por qué habla tan mal ahora? No es por la edad como están diciendo, porque la reina está hecha una rosa ya ves que se mueve fenomenal, tiene agilidad, va a tres actos, la están utilizando para ir a todas partes y a cantidad de altos y lo está cumpliendo y lo está haciendo con mucha dignidad todo", ha puntualizado Pilar Eyre.