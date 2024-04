El elemento que se plantea eliminar la DGT y que todos llevamos en el coche

La Dirección General de Tráfico (DGT) está constantemente buscando alternativas para garantizar la seguridad de los conductores y los viandantes. Con el objetivo de continuar con su trabajo de avalar por unas carreteras seguras y sin riesgo, está valorando tomar una drástica decisión.

Según han confirmado desde la DGT está estudiando eliminar la obligatoriedad de señalizar con triángulos de emergencia si el coche se ha averiado en mitad de una autopista o autovía, ante el incremento en el número de atropellos, ya que uno de cada 10 fallecidos en carretera mueren por esta causa.

Actualmente, cuando un vehículo sufre un percance en carretera, es obligatorio que el conductor lo señalice, bien con los triángulos de emergencia, bien con la luz de emergencia V16, que se coloca sobre el techo del coche y que viene a reemplazar a los triángulos.

Este nuevo dispositivo no será obligatorio hasta enero de 2026, por lo que hasta entonces convivirán ambas formas de señalización, y seguirá habiendo conductores que opten por el triángulo y deban bajar del coche a colocarlo, corriendo el riesgo de ser atropellados. Por ese motivo, mientas no la luz de emergencia no se convierte en un elemento obligatorio en nuestro coche, desde la DGT estudiando la posibilidad de eliminar la obligación de señalizar en autopistas y autovías, como ya están haciendo otros países.