Gabriela Guillén ya está, oficialmente, fuera de cuentas. Es decir, se cumple la semana 40 de su embarazo y en cualquier momento podría ocurrir el milagro. No obstante y, al ser primeriza, es más que probable que su Fecha Probable de Parto (FPP) se retrase unos días y podría dilatarse incluso hasta la semana 42. De no haber dado a luz para entonces, tendrían que inducirle el parto, como le ocurre a buena parte de la embarazadas del planeta. No obstante, otra opción que se desconoce por el momento y que no es la habitual salvo que haya un motivo médico de peso, es que le hayan programado el parto.