Este dulce de chocolate y mantequilla de cacahuete sólo tarda 5 minutos en hacerse. Aunque es cremoso y aromatizado, es muy fácil de preparar. No necesitarás leche condensada, mantequilla ni leche, ya que este fudge se elabora con 2 ingredientes.

Ingredientes para el dulce de chocolate y mantequilla de cacahuete

( 108 g) ½ taza de mantequilla de cacahuete natural ;

( 120 g) ½ taza de pepitas de chocolate semidulce.

Preparación

Forrar el molde con papel de horno.

Vierta la mantequilla de cacahuete y las pepitas de chocolate en un bol grande apto para microondas. Calienta los dos ingredientes en intervalos de 30 segundos y remueve con una espátula hasta obtener una mezcla homogénea. Si no dispone de microondas, puede derretir los dos ingredientes al baño maría.

Vierta el dulce de chocolate y mantequilla de cacahuete en el molde, métalo en el congelador y espere 30 minutos.

Para comerlo o servirlo, sácalo del congelador y trocéalo. A continuación, puede guardar el dulce de chocolate y mantequilla de cacahuete en el congelador o en el frigorífico.

Crema de chocolate vegana

La pasta de chocolate vegana es una opción deliciosa y ligera, perfecta para darse un capricho sin remordimientos, incluso si está a dieta. Su exquisito sabor realzará cualquier desayuno o merienda. Es perfecta como cobertura para pan, tostadas, pasteles y tartas. Su atractivo es universal, y no es de extrañar que desaparezca tan rápidamente, tal es su atractivo para las papilas gustativas de adultos y niños por igual. Pruébelo una vez y no volverá a pensar en comprar otro untable. No sólo es más sabrosa, sino también sana y nutritiva. Esta receta tiene la ventaja de no contener azúcar, gluten, lactosa ni ingredientes de origen animal, por lo que es apta para personas con intolerancias alimentarias o que siguen una dieta vegana. Es rápida y fácil de preparar, basta con dejar los dátiles en remojo durante 4 horas.

Cómo hacer chocolate vegano para untar

Ingredientes para 1 tarro :

1 taza de garbanzos precocidos

½ taza de cacao en polvo

6 dátiles grandes (½ taza de pasas sultanas también son adecuadas)

1 taza de agua

1 cucharadita de ralladura de naranja

1 cucharadita de extracto de vainilla

Preparación:

Colocar los dátiles en un cuenco pequeño, cubrirlos con ½ taza de agua y dejarlos en remojo durante unas 4 horas.

En la batidora, mezclar los garbanzos ya cocidos, los dátiles escurridos y sin hueso, el extracto de vainilla, la ralladura de naranja, el cacao y ½ taza de agua de dátiles, así como la otra ½ taza de agua.

Batir hasta obtener una pasta suave, blanda y muy cremosa. Pasar la pasta a un tarro de cristal hermético.

Si no quieres consumirla inmediatamente, guárdala en el frigorífico, donde se mantendrá fresca hasta 3 días.