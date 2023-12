Si ya de por sí no es agradable tener que laborar durante estas fechas tan especiales, menos lo es hacerlo con más presión y menos educación. Ese es el recordatorio de la popular cuenta 'Soy Camarero', cuya publicación acumula miles de 'Me Gusta', comentarios y compartidos.

"Este es un recordatorio anual para ser amable con las personas que trabajan en la hostelería, inclusive cuando se equivocan. Trabajar innumerables horas, comer de pie, perderse los días de fiesta y festejo con amigos y familiares y agotarse son cosas con las que todos los trabajadores de este sector estarán familiarizados durante los próximos 2 meses.

Si se equivocan y tu café viene acompañado de un sobre de sacarina cuando has pedido azúcar o se olvidan de cambiar tu ensalada por patatas fritas o, Dios no lo quiera, no pides hielo y tu bebida viene con hielo, solo recuerda lo mucho que están trabajando y esforzándose para tratar de hacer que tu experiencia sea especial.

Sé bueno y amable, no cuesta nada".