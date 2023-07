Carlos Ríos es el popular nutricionista de Huelva que ha creado el movimiento “real fooding”, un término acuñado sencillamente al hábito de comer comida real y alejarse de los ultraprocesados. Recientemente, Carlos Ríos volvió al centro de la polémica, en esta ocasión por unos vídeos que ha publicado en su cuenta de Instagram, mostrando cómo observa a través de un microscopio diferentes productos ultraprocesados como galletas Oreo, Nesquik o salchichas que causaron un extenso debate en redes sociales.

Sin embargo, más allá de algunas controversias que ponen al nutricionista en el candelero, Carlos Ríos y todo su equipo ofrecen cada día útiles consejos para mejorar nuestra alimentación a base de recetas saludables y planes nutricionales pesonalizados. Además, desde su marca 'Real Food' también comparten útiles consejos para tener en cuenta en la cocina como los que recopilamos a continuación.

Adiós al óxido de aguacate

Todo lo que tienen de ricos, lo tienen de caros. Los aguacates forman parte de uno de esos "superalimentos" popularizados en los últimos años por todas sus propiedades nutritivas. De ahí que entre lo ricos que están y lo caros que son, dé mucha rabia desaprovecharlos y que se nos pongan negros. ¿Cómo evitarlo? Existen varios trucos como conservarlo en agua, envolverlo en film, untarlo con aceite o ponerle papel de cocina húmedo.

Recuerda la fecha de caducidad

"Una vez abierto, consumir en los cuatro días siguientes". ¿Cuántas veces has leído este mensaje y cuántas veces has olvidado qué día lo abriste? Poner una pegatina indicando la fecha de caducidad te ayudará a saber si el producto se encuentra en buen estado para seguir consumiéndolo o, si por el contrario, deberías tirarlo. Si no tienes buena memoria o dudas sobre la fecha en que lo abriste, no te la juegues. El resultado puede ser contraproducente para tu salud y salirte caro.

Haz que los espárragos trigueros te aguanten más

Da color al arroz de una forma más barata

Hojas de lechuga más duraderas

Que no te dé pereza cortar la cebolla

Mermelada casera en un instante

Ni un plátano negro más

Bienvenidos, desayunos saludables