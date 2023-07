Los vaqueros son los pantalones más queridos y usados del mundo. Desde que se inventaron, han pasado modas, tendencias y años, pero los vaqueros nunca pasan de moda. Claros u oscuros, con o sin rotos, holgados o ajustados, siempre son una prenda para llevar tanto en ocasiones informales como formales, para salir con los amigos o para ir a trabajar. A lo largo de los años, quién sabe cuántos pares de vaqueros te habrás puesto y seguro que te has fijado en ese pequeño bolsillo de la parte delantera del pantalón, ¿te has preguntado alguna vez para qué sirve? Pronto lo sabrás y, seguro, te quedarás sin palabras. Los vaqueros, tal como los conocemos hoy, fueron creados en 1871 por el sastre Jacob Davis y se extendieron rápidamente por todo el mundo. Diseñados como pantalones resistentes, se crearon para los trabajos más duros. Sin embargo, el tejido vaquero tiene orígenes italianos más antiguos y se cree que fue inventado en la República de Génova.

¿Cómo surgió la costumbre de poner este bolsillo en los vaqueros?

El bolsillo de la parte delantera de los vaqueros tiene una función muy útil, aunque usted aún no lo sepa. Ciertamente, es muy pequeño y, en consecuencia, es lógico que en su interior sólo puedan guardarse objetos muy pequeños, como monedas, mecheros, dinero en efectivo, etc. Pero, ¿cómo surgió la costumbre de poner este bolsillo en los vaqueros? Básicamente, en el pasado no se utilizaban los relojes que ahora usamos y nos atamos a la muñeca, sino relojes de bolsillo, los que tienen cadena para ser más exactos.

Por ello, los primeros en llevar vaqueros necesitaban guardar sus relojes de forma segura, teniendo en cuenta además que se trataba de un bien de lujo y no todo el mundo podía permitírselo. Por lo tanto, se introdujo este pequeño y cómodo bolsillo. Pero cómo es que no se quitó, se estará preguntando. Simplemente por razones estéticas, pero también por comodidad. De hecho, como he mencionado antes, aunque este bolsillo es muy pequeño, puede ser útil. Puede meter en él billetes, monedas, un mechero, un billete de autobús o una tarjeta de visita. En resumen, un invento que se originó a finales del siglo XIX y que aún perdura después de todos estos años, quién sabe cuánto tiempo más seguirá existiendo el clásico y atemporal bolsillo de pecho en la parte delantera de los vaqueros.