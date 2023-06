Se acerca el fin de curso escolar: despedida de compañeros, exámenes finales, notas y... ¡el temido -o no- regalo al profesor!

Se trata de una práctica en la mayoría de los colegios, ya sean públicos, privados o concertados, y suele ser casi "palabra de Dios" en los cursos de Infantil y Primaria.

Cuando junio entra en escena, es raro el grupo de WhatsApp de padres donde algún progenitor no pregunte: "¿Qué hacemos con el regalo a Pepita? Algo tendremos que comprarle con lo que ha aguantado a nuestras criaturas...". Y justo en ese momento se desata la oleada de mensajes. Cuando eso pasa, ten claro una cosa: "No, no es ni obligatorio ni necesario".

Los que quieren de verdad... y los que se dejan llevar por la presión

Aunque es cierto que algunos padres desean de corazón hacerle ese detalle al profesor, muchos otros se dejan llevar por la presión. Está claro que ninguno -o casi ninguno, excepto algún "héroe" al que suele chuflársela lo que digan de él- está dispuesto a llevar la contraria. Sobre todo, porque ninguno quiere que a la hora de regalar el nombre de su hijo no esté en el listado. Sin embargo, de puertas para afuera y entre corrillos este comentario siempre salta: "Pues a mí no me regala nadie nada por hacer mi trabajo...".

Una vez que han decidido que sí, que habrá regalo, empieza la verdadera cruzada.

¿Y qué le compramos?

Qué comprarle a un profesor puede ser tan sencillo o complicado como los propios padres-madres quieran. Aunque siempre está el de "lo que decidáis está bien", la lista de regalos suele ser desde un sencillo cuadernito con los dibujos de agradecimiento de los niños como regalos-regalos tipo vacaciones, entradas a conciertos o joyas. No hay punto medio.

El encargado del regalo: al rey lo que es del rey

Hay que reconocérselo. Al rey lo que es del rey: siempre son los mismos. Les encante hacerlo o no, su mérito es indiscutible y el favorazo que hacen al resto, también. Así que un aplauso para esos padres y madres siempre dispuestos a sacar tiempo para comprar los regalos de niños que no son sus hijos. Y todo a riesgo de que el Bizum de unos cuantos nunca llegue.

Otros episodios tipo del WhatssApp de padres