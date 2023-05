Tupper por aquí, tupper por allá. Cada vez somos más (me incluyo) los que usamos tuppers para nuestro día a día. Eso permite no hacer la comida al llegar cansado del trabajo, por ejemplo, o también llevarla a tu lugar de trabajo por si tienes que comer allí. Y es que los tupper son vida. Tanto para los estudiantes como para los no estudiantes.