Lidl es una de las cadenas de supermercados que más diversifica sus productos, algo que le he llevado a ser una de las empresas más exitosas en su sector. Desde alimentos hasta textiles, pasando por electrodomésticos. El ingenio de la cadena alemana no tiene límites.

En este sentido, lo electrodomésticos son un "must" para los clientes, que cuando acuden a realizar su compra diaria terminan habitualmente lejos de las estanterías de alimentación. Así, los folletos de Lidl se han convertido en los más buscados, y su tienda online causa furor entre los clientes más fieles a la marca.

Nuevo producto

En nuestra vida, nos veremos obligados a tender la ropa en casa. Una situación que se da cuando quizás la casa no tiene balcones o terrazas. O cuando los tenemos pero por razones de decoro no podemos usarlos en el edificio de apartamentos. Otras veces, simplemente por la persistencia del mal tiempo, no podemos tender la ropa al aire libre y es inevitable hacerlo dentro.

Reconozcámoslo, mantener un tendedero dentro de la casa y en el camino durante varios días no es ciertamente lo mejor. Sobre todo en una casa de pocos metros cuadrados. Afortunadamente, hay algunas soluciones que ocupan poco espacio. Lidl, tiene la definitiva.

Desata la locura

Lidl pone a la venta un tendedero vertical, con 10 barras para colgar la ropa, plegable -por lo que permite ahorrar espacio- y que se puede encontrar en su tienda online por 26,99 euros. Es ideal para casas con poco espacio, tiene dos estribos de seguridad para evitar su repliegue voluntario y va revestido con un armazón de bambú de alta calidad.

Puede cargar con hasta 10 kilos de peso y sus medidas -por si estás dudando de si entra en tu casa- son las siguientes: Longitud total de las varillas: aprox. 16 m. Desplegado: aprox. 74 x 59,5 x 155 cm.

Este tendedero es apto para interiores como para terrazas o balcones cubiertos. Sin duda, es un artículo barato y que ofrece muchas prestaciones, sobre todo cuando llega el invierno y la tendencia es a secar la ropa dentro de casa.