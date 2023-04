El diario británico Daily Mail, ha publicado la trágica noticia que se ha producido en Sochi, Rusia. Maxim Lyutyi y Oxana Mironova de 43 y 33 años respectivamente. Estos son los nombres de los padres que ya han sido detenidos por las autoridades tras dejar que su bebé de 10 meses falleciera por inanición.

Ambos ‘influencers’ basaban su estilo y forma de vida en la comida cruda radical y la alimentación a partir del sol, todo ello lo colgaban en las redes sociales para compartir con su público y así que más personas se sumarán a su forma de vivir.

‘Los humanos no debemos ingerir alimentos porque podemos sobrevivir con la energía que irradia el sol’, ese es el pensamiento que proliferan y que aplicaron sobre su ya fallecido hijo. El bebé llegó al hospital pesando únicamente 3,5 kilos con 10 meses de vida y en un estado de desnutrición muy avanzado. Los médicos no pudieron hacer nada para salvarlo de la situación a la que le habían llevado sus padres. Las autoridades rusas reportaron que el bebé no habría nacido en un hospital al no tener registro alguno sobre su nacimiento.

Según publica este diario, parece ser que la familia de Oxana Mironova ha salido a hablar y ha comentado que su hija era esclava de Maxim Lyutui el cual sería el líder de una secta. Se investigará por tanto, si fue el padre el que le prohibió amamantar al bebé, al revelar la propia Mironova que no podía suministrarle ningún tipo de alimento.