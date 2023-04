Daniel y Ana Parra son dos hermanos de Granollers que comparten una relación amorosa desde hace ya nueve años. Hijos del mismo padre, ambos sabían que su progenitor había tenido otro hijo o hija con otra mujer, lo que les hizo tener curiosidad por conocer en su juventud quién sería esa persona. Las redes sociales tuvieron un papel importante ya que gracias a ellas pudieron conocerse, el amor llegaría con el tiempo.

Al inicio era como conocer a cualquier otra persona, no tenían vínculo ninguno y se hicieron amigos, con el tiempo decidieron vivir juntos y fue en la convivencia cuando surgió su relación. Tal y como han dicho en varias entrevistas ellos no querían darse cuenta pero su entorno les avisaba de que su relación no era de hermanos. Intentaron frenarlo en varias ocasiones separándose, pero los dos se hacían daño y volvían a estar juntos. Por lo que, tras un gran viaje a Londres, en 2017 acudieron al programa de Telecinco ‘Cámbiame’ y lo hicieron público.

Actualmente son padres de dos hijos y pese a que se puede vivir sin casarse, están luchando para conseguir que legalicen su matrimonio de cara a que sus hijos puedan tener un futuro en caso de que les pasara algo. Tarea difícil, ya que el Código Civil Español prohíbe el matrimonio entre parientes directos. Una relación anómala pero que llevan con total normalidad y en la que dejan de lado la opinión pública.