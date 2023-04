Cremosos, de hielo, en tarrina o cucurucho, con palo y de sabores. Con la llegada de las temperaturas veraniegas, los helados están al orden del día y no hay nada que les guste más a los pequeños que un rico helado bien encopetado. Sin embargo, los virus y dolores de garganta atacan de nuevo y ante su petición con ojitos de "¡papi, quiero un helado!" los padres y madres no saben muy bien cómo comportarse.

¿Debemos impedirle a nuestros hijos que tomen helados hasta que se les pase las molestias? Según la revista de niños Bebes y más la respuesta es clara: no, no se lo impidas. Y no solo eso, sino que aclara que el frío ayuda en los procesos inflamatorios, de modo que tomar un helado podría contribuir a aliviar el malestar de la garganta.

La mitad del consumo anual de helados en España tiene lugar durante los meses de junio, julio y agosto. Los españoles consumen unos 149 millones de litros de helado al año solo en estos meses.

Cuantos menos ingredientes, mejor

Al elegir un helado, sea de agua o de leche, es importante tener en cuenta la calidad de los nutrientes utilizados para elaborarlo. "Por este motivo, hay que evitar al máximo los helados ultraprocesados, porque incluyen azúcares, grasas, sal y aditivos. Utilizan varios ingredientes, como caseína, lactosa, gluten, aceites hidrogenados, jarabe de glucosa o fructosa, conservantes, colorantes, edulcorantes o potenciadores del sabor", dicen las profesoras de la UOC.