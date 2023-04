El usuario @abrigaca de Tik Tok, es un hostelero que, como él mismo reconoce en su descripción, siempre con humor da ‘voz a lo que piensan los camareros’. Con 591.000 seguidores se dedica a realizar parodias sobre situaciones cotidianas que les ocurren a los camareros en su día a día en el trato con el cliente.

Está vez el video que se ha vuelto viral, va dirigido a la multinacional Coca-Cola. El usuario ha querido destacar que él es un consumidor habitual de la bebida y que el video es una humilde petición para ayudar a los camareros, "hay una cosa que como camarero no se puede permitir". Este problema que expone, ocurre a la hora de servir distintos tipos de coca-cola. Y es que, según este hostelero, "las botellas cuando están cerradas son muy fáciles de distinguir" porque cada una de ellas tiene un color de chapa distinto: "La roja es la normal, la negra es la zero y la dorada es la zero-zero". Pero una vez las abres no hay forma de distinguirlas fácilmente, "Se ponen en una bandeja" y el ángulo que queda desde arriba no deja distinguir cuál es cual’’, reclama este trabajador. Por ello, realiza como petición popular para los camareros alguna forma de distinguirla fácilmente para los camareros, ‘’tanto cuesta ponerle un colorcito a la etiqueta o a la botella, además de a la chapa’’, concluía este usuario.

Muchos usuarios sugerían abrirlas en la mesa y otros coincidían con la petición esperando una solución por parte de la empresa pronto.