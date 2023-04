Con el buen tiempo, sobre todo si vives cerca de zonas verdes, aparecen otros animales a tu lado y no son precisamente los habituales de compañía. Aunque las hormigas y cucarachas no son insectos peligrosos, sí pueden incomodar cuando se cuelan en nuestras estancias y acceden a mobiliario, despensas u otros espacios de las viviendas. Para combatir su presencia existen infinidad de productos, muchos de ellos peligrosos en el caso de niños, perros o gatos. Cierto que no es lo habitual tener de compañero de edificio o vivienda un nido de hormigas o una zona de "recreo" de las curiosas cucarachas, siempre inquietas y rápidas. Como tampoco lo es tener que "cazarlas". Por ello lo más aconsejable es simplemente mantenerlas alejadas.

¿Cuál es el secreto? No hace falta acudir a ninguna tienda especializada ni bucear en Internet, porque seguro que se trata de algo que todos tenemos en nuestras casas: café. Sí, aunque parezca mentira este fruto resulta infalible porque su olor hace que estos insectos cambien de forma inmediata de ubicación. Basta con depositar unos granos en las entradas, garaje o en los rincones por los que acceden para que se forme una barrera invisible que protege el hogar. Lo recomendable es emplear café en grano, con diez o doce en cada punto estratégico será suficiente. Otra modalidad muy recomendable es utilizar los posos que quedan tras preparar café. Este compuesto, además de ayudar a mantener limpias las tuberías, y pese a estar ya usado, es igualmente útil contra hormigas y cucarachas. El método de empleo es el mismo que el del café en grano, depositar una pequeña cantidad en los lugares que consideramos son más vulnerables, a su entrada. Así que ahora que llega el verano, un buen café y luego nada de tirar a la basura el depósito de la cafetera.