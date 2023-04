En las fechas que nos encontramos, en plena Semana Santa y con el puente comenzado hoy jueves, muchos son los que deciden abandonar su casa para pasar unas breves vacaciones y desconectar para encarar la recta final hasta el verano.

Si eres uno de los privilegiados que ha conseguido un hueco en su agenda para viajar, este simple truco hará que sepas a tu vuelta, instantáneamente, si los alimentos que has dejado en el frigorífico se han conservado adecuadamente. Y es que, aunque parezca algo que no creamos que pueda pasar, un simple corte de luz mientras estás ausente en casa puede hacer que tus electrodomésticos no funcionen correctamente o se desconfiguren.

Este truco consiste en coger una taza o un vaso y llenarla de agua, a continuación, meterla en el congelador y una vez esté congelada, colocar una moneda encima del hielo formado dentro del recipiente. Ahora si a la vuelta de esas vacaciones la moneda se encuentra en el fondo del recipiente sabrás que ha ocurrido un fallo durante tu ausencia.

Un simple ‘hack’ que hará de tu vuelta a la rutina un proceso más sencillo y que te evitará ingerir algún alimento en mal estado sin saberlo.