¿Tienes claro cuando hay que deshacerse de un colchón? ¿Sabes cómo debes hacerlo? Si tu colchón ha llegado al final de su ciclo de vida, el punto limpio es una alternativa, pero si aún está en buen estado, puedes donarlo y prolongar su vida unos años más. Te explicamos todo lo que necesitas saber si quieres reciclar tu colchón viejo colchón usado.

¿Cuánto dura un colchón?

Un buen colchón dura una media de ocho a diez años, algo más de 3.000 noches de uso, pero es posible prolongar su ciclo de vida si lo cuidas bien y es buena la calidad de su fabricación y de sus materiales.

¿Cómo deshacerte de tu viejo colchón?

Un colchón usado es un residuo voluminoso y contiene materiales que se pueden reciclar, como fibras naturales, el acero de los muelles o la tela que lo recubre. Lo que no puedes hacer es tirarlo sin más. Hay varias formas de desprenderse de él sin ensuciar la vía pública ni dañar el medio ambiente.

Pídele al vendedor del nuevo que se lo llevar

Si vas a comprarte un colchón, puedes pedirle al vendedor que retire el viejo. Sin duda es el sistema más cómodo porque en el momento que recibes el colchón nuevo, te deshaces del anterior, sin necesidad de guardarlo en casa ni tener que trasladarlo.

A diferencia de lo que ocurre con los electrodomésticos, por ahora os comercios no están obligados por ninguna normativa a retirar los colchones antiguos. Pero muchos de ellos ofrecen este servicio, especialmente las tiendas físicas (no tanto las tiendas online), así que no dudes en preguntarlo cuando vayas a comprar el colchón nuevo.

Consulta con tu Ayuntamiento si los recogen a domicilio

Si el vendedor no se encarga de retirar tu antiguo colchón o si quieres desprenderte de un colchón sin comprar otro, puedes recurrir a los servicios municipales de recogida de basuras.

De acuerdo con la nueva Ley de Residuos publicada en abril 2022, los fabricantes son responsables de la gestión de los residuos que generan y deberán hacer una gestión específica para 2025. Esto implica que para entonces deberán ser recogidos de forma separada en los municipios. Mientras tanto, en muchas ciudades y pueblos ya los están recogiendo. Si tienes dudas, pregunta en tu ayuntamiento.

En algunos municipios, el ayuntamiento tiene unos días fijos para la recogida de objetos voluminosos: cuando llegue la fecha, tendrás que sacar el colchón y dejarlo en la calle para que lo recojan.

de objetos voluminosos: cuando llegue la fecha, tendrás que sacar el colchón y dejarlo en la calle para que lo recojan. En otras localidades, se solicita la recogida a demanda llamando al ayuntamiento, donde te dirán qué día pasan a llevárselo.

Acude al punto limpio

Si tu ayuntamiento no dispone de servicio de recogida de objetos voluminosos, no te quedará más remedio que cargarlo en un coche y llevarlo a un punto limpio. Puedes localizar el punto limpio más próximo a tu domicilio en nuestra base de datos.