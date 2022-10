Tras un caluroso verano, las temperaturas comienzan a darnos tregua. En otoño los días son más frescos y, por ello, los cambios de dieta se tornan en algo ineludible, lo que solo puede significar una cosa: nuevos productos de temporada.

Estas son las frutas y verduras que nos trae esta estación:

Otoño: cítricos, frutas tropicales y muchos más productos

Frecuentemente asociamos el verano a la estación con mayor oferta de frutas, pero el otoño no se queda atrás, siendo temporada de cítricos, como pueden ser la naranja, la mandarina o los limones; además de frutas tropicales, como el mango y el aguacate.

Ojo, que el hecho de que hablemos de frutas tropicales no quiere decir que renunciemos a nuestros productos de proximidad, ya que en nuestras tierras contamos con cultivos de frutas tropicales propios.

Aguacate

Es el caso del aguacate, una fruta cuyo consumo ha crecido exponencialmente durante los últimos años. Existen muchas razones por las que el aguacate se considera un alimento irresistible para la mayoría, pero principalmente distinguimos dos: es rico y, sobre todo, versátil. Lo podemos combinar con prácticamente cualquier cosa, desde postres hasta ensaladas, lasañas y tostadas.

Granada

Cómo olvidar en otoño las granadas, uno de los productos por excelencia de la temporada. Su atractivo color rojo, típico de sus pigmentos, hace que sea imposible pasarla por alto. Ricas en antioxidantes y, pese a que muchos lo desconocen, dan mucho juego en cocina.

Manzana

También en época otoñal, las manzanas son frutas que merecen especial mención. Se pueden incluir en infinidad de preparaciones, siendo la receta estrella la tarta de manzana.

Eso sí, además de las tradicionales tartas, la nutricionista también plantea la posibilidad de combinar esta fruta con la calabaza, creando de esta forma una crema sana e ideal para días fríos.

Calabaza

No podíamos obviar en nuestra lista de alimentos de temporada la calabaza, rica en caroteno. Una de sus principales ventajas es que, al igual que el aguacate, es muy versátil:

Se puede combinar con otros vegetales de temporada, como la ya mencionada manzana o con puerros, castañas, zanahorias o alubias. Los purés que surgen de ello son típicos de otoño.

Rábanos

Por otro lado, y aunque no le encontremos la misma versatilidad, los rábanos también es uno de los productos típicos de otoño. Eso sí, no es lo mismo no encontrarle versatilidad que carecer de ella.

Castañas

Más allá de frutas y tubérculos, ¡quién no ha deseado que vuelva el otoño solo por consumir castañas!

¡No nos olvidamos de las setas!

El tiempo que acompaña la estación otoñal hace que los hongos sean de lo más común. En esta época del año hablamos concretamente de las setas.