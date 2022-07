Vamos directos al grano: no, el chicle no es biodegradable Y no solo no lo es, sino que su impacto en el medio ambiente es largo ya que puede tardar hasta cinco años en degradarse.

La goma de mascar no tenía ningún problema ambiental en sus inicios, enraizada en la zona maya de México y Guatemala cuando ese chicle arcaico no tenía ni azúcar ni químicos. Era simplemente una extracción de un árbol troplical llamado "chiclero". Sin embargo, esa goma original se ha transformado por completo al estar compuesto por polímeros, que son los que aportan al chicle su capacidad para estirarse. Además del plástico neutro, las gomas tienen caucho de butadieno-estireno, parafina, cera de petróleo y polivino... ¡sí! ese material que se usa para hacer neumáticos. El chicle está en el top 5 de los residuos que más puedes encontrar en la calle. En el número 1 están las colillas de los cigarros. En el caso del chicle -en el número 2- hay un daño más añadido: lo costoso que es eliminar los pegotes de la vía pública por la forma en la que se adhieren. ¿En qué contenedor tirarlo? Su lugar correcto es el contenedor gris, es decir, el de basura orgánica normal. Es importante tirarlo a este contenedor y no a otro, como al amarillo, ya que puede dificultar o imposibilitar el reciclaje de los envases y otros materiales. Lo que sí debemos depositar en el contenedor amarillo es su envoltorio, puesto que es un envase y es posible reciclarlo. ¿Cuánto tiempo con un chicle en la boca? Depende de cada dentadura y de cada chicle, pero la recomendación general es no sobrepasar los 15 minutos seguidos ni la media hora al día. Hacerlo durante más tiempo no es bueno para los músculos ni para las articulaciones de la boca. Tanto es así que pueden llegar a causar contracción muscular y dolores de cabeza, de oído y de muelas. ¿No tienes cepillo de dientes? El chicle puede ser un aliado en algunas circunstancias en las que no tenemos la posibilidad cepillarnos los dientes, por ejemplo, después de comer fuera de casa. La goma de mascar ayuda a limpiar la boca de restos alimentarios y azúcares. Pero, además, neutraliza ácidos de la placa y sirve para estimular la remineralización del esmalte y la secreción de saliva, que, con sus propiedades antibacterianas, es el factor más importante que tiene nuestra boca para mantener una buena salud oral. Eso sí, para ello debes decantarte por ujn chicle que no contenga azúcar y que sí tenga xilitol, un edulcorante que reduce las caries inhibiendo el desarrollo de la principal bacteria: el streptococcus mutans. Los chicles que sí contienen azúcar, en cambio, no son una buena opción, pues las bacterias pueden transformar con facilidad este hidrato de carbono en ácidos dañinos para nuestros dientes.