Estás en tu casa en el pueblo y de repente ves cómo una hilera de hormigas avanzan chulescas cerca del rodapié como Pedro por su casa... y a ti casi te da un infarto porque ya las ves entre la ropa y hasta en la comida. Una vez que entran cuesta mucho eliminarlas y en las zonas verdes son un verdadero suplicio porque da igual lo que hagas: no se van y siempre están allí. Los supermercados tienen en su sección de insecticidas un millar de productos para combatirlas pero a veces, ni eso funciona.

Por eso, te invitamos a probar este truco fácil y casero que te va a sorprender. Además, no las mata sino que las repudia para que no entren allí donde tú no quieres. Traza una línea de tiza gruesa en la zona donde no quieres que pasa o incluso alrededor de plantas, árboles o lo que te interese mantener libre. Está probado: las hormigas no superarán esa línea.

Puedes hacerlo también con polvos de talco e incluso con polvo de curry, pero nada como la tiza, te lo aseguramos.

Otros trucos caseros:

1. Vinagre (mezclado con agua a partes iguales): El vinagre difunde un fuerte olor que repelerá las hormigas inmediatamente ya que estos insectos odian el olor a vinagre. Además este líquido elimina los rastros de olor que utilizan para moverse, por lo que es muy eficaz. Cubre los caminos de entrada de la hormiga y todos los rincones y zonas, incluidas las encimeras, fregadero y ventanas, con vinagre.

2. Jugo de limón: El ácido perturba el sentido de orientación de las hormigas por lo que rocíalo por donde las veas pasar.

3. Bicarbonato de sodio y azúcar: Es una mezcla nociva para el cuerpo de las hormigas, por lo que huirán de ella.

4. Granos de café: El olor que desprenden hacen que las hormigas sean repelidas. Por ello, colócalos en puntos estratégicos, como en el jardín y alrededor de la parte exterior de tu casa.

5. Harina de maíz: al parecer también es efectiva contra una invasión de hormigas. Se esparce por el camino habitual de los insectos.

6. Cáscaras de pepino y cítricos: Son tóxicos para los tipos de hongos de los que se alimentan las hormigas, y por lo tanto, las hormigas las evitan. Déjalas en áreas de actividad conocidas de las hormigas.

7. Menta: La hoja de menta o las bolsas de té sirven para ahuyentar a las hormigas. Ponlas alrededor de las ventanas y puertas, y por donde entren los insectos.

8. Hierbas y especias: La hoja de laurel y otras plantas desprenden un fuerte olor que repelen a las hormigas. Colócalas en armarios y cajones. La canela, la pimienta negra o el ajo cumplen la misma función, por lo que espolvorea esas especias en zonas donde has visto a las hormigas.

9.Bórax: Mézclalo con agua y azúcar y esparce la pasta que se crea en los rincones donde se vean las hormigas.