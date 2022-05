La cerveza es, indiscutiblemente, una de las bebidas más solicitadas en los bares y restaurantes de España, y más cuando aprieta el calor, cuando solo apetece disfrutar de algo refrescante. Pero: ¿cuál es la cerveza preferida de los zamoranos?

Un mapa, que se ha viralizado a través de Twitter, vemos cómo en 2019 hay un reparto por zonas entre las que destaca la expansión de Estrella Galicia hacia el sur, la permanencia de Cruzcampo como etiqueta elegida por los andaluces, o la resistencia de Mahou en el centro.

En este retrato de marcas de consumo se habla de otro tipo de productos, pero el que ha despertado todo tipo de debates es el de la cerveza. Primero hay quien destaca cómo el panorama ha cambiado en apenas tres años, dando cuenta de cómo evolucionan los consumos en función de modas, expansión, calidad o diversidad de elementos que entran en juego en este cambio.

Y después entramos directamente en una guerra tuitera en la que ofende cada detalle de esta imagen. Para algunos es imposible reconocer lo que ven sus ojos, porque su realidad cercana es otra: ¿?

Este mapa está mal.

1906, la mejor del mundo en 2020

En 2020, la familia de cervezas 1906 se mantenía a la cabeza del ránking de las mejores cervezas del mundo al obtener la máxima puntuación y las medallas de oro en el World Beer Challenge, según informó ayer la cervecera gallega Hijos de Rivera. De este modo, la gama Premium de Estrella Galicia escalaba posiciones en esta clasificación de cervezas británica de prestigio internacional que cada año analiza y puntúa cientos de referencias.

Tanto 1906 Reserva Especial como 1906 Red Vintage y la cerveza Lager negra 1906 Black Coupage obtuvieron los 100 puntos máximos que las situaban a la cabeza del ránking 2020.

Super Bock, la mejor aliada lusa

No obstante, cabe destacar que muchos zamoranos sienten verdadera predilección por la Super Bock, una marca portuguesa de cerveza fundada en 1927 que se fabrica en Leça do Balio, a las afueras de Oporto. Dada la cercanía de Zamora con el país luso, no resulta extraño encontrar esta marca de altísima calidad y reconocido prestigio en los bares y establecimientos hosteleros de Zamora. Y suele ser, sin duda, la primera opción de los zamoranos cuando cruzan la frontera.

Y tú, ¿cómo la pides?

Parece una pregunta de lo más absurda, pero no lo es. Según la zona de España cambia el verbo y, sobre todo, la cantidad. Y es que nada tiene que ver pedir una caña en Madrid, con una caña en Bilbao. Por ello, existen diferentes formas de pedir una cerveza en nuestro país. Aquí te contamos algunas de ellas: un corto, una clara, un tubo, una jarra, un cachi y un botellín.

La diferencia entre la Mahou roja y la verde que nunca te habían contado

Mahou es una de las marcas de cerveza referencia en España desde que surgió en el año 1890. Su éxito es tal que no hay bar que no tenga esta disntinguida marca. La empresa ha sabido adaptarse a los cambios y los nuevos tiempos, con sus productos 0% alcohol o la versión de la bebida "sin gluten".

