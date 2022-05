Todos conocemos a alguien que siempre encuentra vuelos baratos y nos da envidia de la sana. Pero a partir de ahora, ese alguien vas a ser tú con los trucos para ahorrar y viajar barato que te vamos a dar a continuación. Los vuelos a precio de ganga sí existen y solo hace falta seguir algunas pautas para buscarlos. De este modo, encontraremos opciones bastante económicas o billetes directamente tirados de precio con los que ahorrarnos un dinero que luego tendremos como "extra" para disfrutar en nuestras vacaciones, que seguro que te va a venir bien ante la subida de precios de hoteles y otros alojamientos. Aquí van algunos consejos:

Mira en buscadores y comparadores de precio

En la actualidad, hay infinidad de buscadores de vuelos online que te comparan el precio en cuestión de segundos. Algunos de los más conocidos son Kayak, Skyscanner o eDreams.

Sin rumbo

Déjate llevar y no pienses en destino. Déjate sorprender por un nuevo lugar que no tenías en mente y, sobre todo, por su increíble precio. En los citados buscadores, escribe el lugar de origen pero no pongas el destino. Selecciona la opción de "Cualquier lugar" para que te muestre los vuelos más baratos desde tu punto de partida.

Fechas flexibles

Una forma de encontrar vuelos baratos también es saber ajustarse a las fechas que nadie quiere o con menor demanda. Es por eso que en los buscadores conviene seleccionar la opción de "Fechas flexibles" para dar con una opción más económica.

Presupuesto ajustado

Si quieres afinar aún más tu búsqueda, también puedes ajustar el presupuesto e indicarle al buscador qué cantidad de dinero estás dispuesto a pagar por los billetes. Así ambos nos ahorraremos tiempo (además de dinero).

Modo incógnito

Seguro que te ha pasado. Te pones a planificar tus vacaciones, no llegas a realizar la compra y abandonas la web. El resto de días, tu móvil te bombardea a anuncios relacionados con lo que estabas buscando, en este caso vuelos. Y cuando por fin vuelves a hacer la búsqueda, han subido de precio. ¿Casualidad? No. Se llama marketing. Por eso, una forma de evitar que esto nos pase es borrando todo tipo de huellas. Es decir, accediendo a la página por primera vez desde una ventana de navegación privada o modo incógnito. También es aconsejable borrar todas las cookies para no dejar ni rastro.

Compra entre semana

Es mejor ojear los vuelos entre semana que durante el fin de semana, cuando la gente suele descansar y tener más tiempo para planear sus vacaciones.

Atento a las noticias

Estar bien informado siempre es fuente de sabiduría... y ahorro. Suscríbete a alertas de periódicos o servicios de newsletters de las compañías aéreas para recibir en tu móvil o en tu correo electrónico las promociones especiales de ofertas de billetes de tren o avión.

Instalar una extensión

Otra opción es instalar un extensión para Google Chrome que se llama "Legroms for Google Flights", como explica Pau García-Milà a través de su cuenta oficial de TikTok.

Después, hacemos una búsqueda con los destinos y fechas en las que queremos viajar a través de Google Flights. Ahora, la página nos dará más información sobre los servicios del vuelo (si dispone de wifi, tamaño de los asientos...).

Para buscar los precios más competitivos, lo ideal es acudir al apartado "gráfico de precios". Allí se podrá ver con una simple gráfica de barras la fluctuación de la cotización de los vuelos, con el objetivo de elegir el más económico.

Con todos estos trucos, seguro que conseguirás ahorrarte unos euros de más en tus próximos billetes de avión y presumir de ser una de esas personas que siempre viaja a precio de ganga.