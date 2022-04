Mercadona ha retirado uno de sus productos estrella y los clientes han estallado a través de la red social de Twitter. “No creo que haya algo similar en calidad-precio”, han lamentado algunos de los fieles consumidores, tras conocer la decisión de Mercadona de renunciar a la venta de uno de sus cosméticos estrella.

¿Cuál es el producto?

El producto en cuestión es un aceite seco. Bajo la marca "24K Gold progress", este artículo "secreto de belleza" está elaborado a base de aceites de rosa mosqueta, argán, almendras dulces y escualano. "Nutre, suaviza, embellece cuerpo, rostro y cabello", se puede leer en la etiqueta.

El artículo ya no se encuentra en las estanterías, tal y como han afirmado a través de sus redes sociales tras la pregunta de un cliente. "No disponemos de esta información. No obstante, puedes preguntar en la sección de perfumería para que nuestros compañeros te puedan recomendar un producto de características similares", ha contestado la empresa desde su cuenta oficial de Twitter.

“Es una pena todos los productos que van bien y gustan a la gente los retiran”, “Más de 25 años siendo clienta fiel de ellos, (lo empecé a ser cuando vivía en Alicante), y ahora últimamente parece que disfrutan metiendo la pata cada vez más” o “Es una pena. Mercadona tendrá sus motivos para haberlo retirado, pero muy mal”, son algunas de las contestaciones por parte de clientes, muy insatisfechos.