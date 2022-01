Bajar esos kilos de más que sobran y que en no pocas ocasiones acomplejan es difícil. Pero aún estamos a tiempo para la “operación bikini” teniendo en cuenta que aún no estamos ni en primavera. Para llevar a cabo una dieta sana y saludable hay que escuchar a los que más saben de esto. En este caso los nutricionistas. Si en algo están de acuerdo estos especialistas es que de nada sirve llevar a cabo una dieta estricta que te obligue a privarte de ciertos alimentos. Puede que sea una dieta efectiva, sí, pero también será corta. Adelgazar es, nunca mejor dicho, una carrera de fondo que te va a llevar tiempo y que no puedes dejar de lado si no ves resultados inmediatos. Eso sólo aumentará el efecto rebote y hará que pierdas el esfuerzo que has hecho durante meses.

Entonces ¿cómo poder seguir comiendo más o menos lo que quieras? Teniendo un control sobre lo que comes y siendo consciente de que puedes darte ciertos caprichos siempre y cuando esos caprichos no se conviertan en un hábito. Por ejemplo con el pan. Muchas veces estamos acostumbrados a escuchar que comer pan con la comida engorda. Y no es del todo cierto. Para empezar tienes que saber que hay otras cosas que haces durante el almuerzo o la cena que suman más calorías innecesarias a tu dieta. Por ejemplo comer con refresco o con alcohol. Eso, junto con los postres muy azucarados, sí que te hace sumar kilos. Si comes o cenas con agua o con refrescos de la gama “zero” o cambias el postre por fruta natural vas a lograr resultados más que importantes. Por eso tampoco es tan importante que te prives del pan. Eso sí, en caso de que decidas que quieres comer pan (o al menos que no te quieres privar de este alimento) tienes que tener varias cosas claras como te recuerda el experto en nutrición y salud Joel Torres en sus redes sociales. Lo primero: el pan tiene que ser integral en más del 75 por ciento y con pequeñas porciones. Evita combinarlo con embutidos o dulces que hagan que su ingesta sea más calórica. Es decir: muchas veces es casi más “peligroso” para tu objetivo de adelgazar lo que te comes con el pan que el propio pan. Por ejemplo, si el chorizo lo cambias en tu “tentempié” por un poco de plátano con canela estarás tomando algo más saludable y real. Recuerda que es importante que en tu dieta diaria empieces poco a poco a cambiar los alimentos ultraprocesados por aquellos naturales. Y es que muchas veces no es tanto lo que dejas de comer sino cambiar lo que comes. No es cuestión, por tanto, de privarse, sino de comer más sano. Así no sólo lo notará tu barriga. También tu salud.