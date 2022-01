Las paredes blancas no son fáciles de limpiar. Ni mucho menos. Pero si tienes un momento los expertos en limpieza aconsejan que utilices lejía, eso sí: siempre tiene que estar disuelta en agua, debes aplicarla sólo en paredes que sean blancas y tienes que hacerlo tomando todas las medidas de seguridad necesarias en este tipo de circunstancias. No debes olvidar en ningún momento que la lejía es un producto peligroso que siempre y en todo momento se debe tener alejado tanto de los niños como de las personas mayores.

Por ello para limpiar las paredes debes hacerlo siempre con guantes y con la lejía disuelta en una gran cantidad de agua (un cubo por ejemplo). Y es que limpiar con este producto es peligroso pero deja resultados más que sorprendentes. “Lo puedes hacer con una simple bayeta, no hace falta que uses muchas más cosas”, aseguran los expertos en limpieza en foros y páginas de internet en las que se dan trucos de limpieza más que útiles que puedes aplicar en muchos casos y gastando muy poco dinero.

Te aconsejamos que, dado lo agresivo que es el tratamiento, lo uses primero en una zona muy pequeña de la pared y que esté situada detrás de un sofá o de un mueble. Lo importante es que si queda mal lo puedas disimular. Las paredes quedan mucho mejor siempre que tienes cuidado a la hora de limpiarlas, no es algo que puedas “tirar a la basura”.

Recuerda que de forma periódica te contamos en nuestra sección de decoración todo lo que puedes hacer para tener tu casa a punto sin gastar ni demasiado tiempo ni demasiado esfuerzo. Recuerda que no sólo es necesario tener la casa limpia por las visitas o por sentirte cómodo. Mantener determinada higiene en sitios como la cocina o el baño es importante también para que evites determinadas enfermedades que van asociadas normalmente a la ausencia de limpieza y a determinados hábitos que pueden ser perjudiciales para la salud. En este enlace te contamos, por ejemplo, cómo puedes limpiar la mampara de la ducha para obtener resultados que te van a sorprender.

Los expertos en limpieza aseguran que no es cuestión de dedicarles muchas horas ni de estar demasiado tiempo trabajando. Si haces un poco cada día garantizarás la limpieza de tu hogar y que todo quede a tu gusto y de una forma más que fácil y sencilla. Esperamos que nuestros trucos te sean de utilidad.