Llega el frío y en invierno buscamos la forma de forma de protegernos de las bajas temperaturas. Pero no solo el la clave está en la ropa que se usa o los hábitos de vida, la alimentación también juega un papel clave, además de ayudar a prevenir enfermedades. Por eso, te recomendamos este superalimento que ayuda a tu organismo a luchar contra el frío este invierno.

La alimentación es clave

Preparar platos saludables y calientes es una buena forma para combatir el frío. El ejemplo más clásico lo encontramos en el uso de caldos o guisos, en los que abundan las legumbres y las proteínas de origen vegetal.

Thank you for watching

El superalimento para este invierno

La Fundación Española de Nutrición señala que las legumbres son el alimento más completo para luchar contra el frío este invierno. Esto es debido a su alto valor nutricional. Además, destaca la facilidad para integrarlas en una dieta tan rica y variada como la mediterránea

Las legumbres son ricas en hidratos de carbono, antioxidantes, fibra, proteínas e incluso minerales. Estas propiedades las hace una gran alternativa a la carne. Entre las legumbres destacan las habichuelas, las judías, las lentejas y los garbanzos.

Los expertos de la fundación recomiendan tomar entre tres o cuatro veces a la semana legumbres. También destacan su precio económico y, sobre todo, lo que le hace ser la mejor opción contra el frío, la facilidad para prepararlas en una sopa o un guiso caliente.